Novi slučajevi svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji

U objektu se nalazilo 20 svinja. Naselje u kojemu je uzgojni objekt već je u zoni nadziranja, a nakon novih slučajeva prelazi u zonu zaštite. Na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ASK-a.

Ministarstvo je izvijestilo da je danas potvrđeno i pet novih slučajeva ASK-a u uginulih divljih svinja koje su pronađene na području lovišta XIV/9 Podunavlje-Podravlje (4 divlje svinje) te jedna divlja svinja na području Posebnog zoološkog rezervata Kopački rit (Čonakut, XXII/170).

Potvrde bolesti u divljih svinja, kako se navodi, ukazuju na značajnu prisutnost virusa u okolišu te visok rizik od širenja bolesti na uzgoje domaćih svinja.

Ministarstvo apelira na sve subjekte da se pridržavaju svih propisanih mjera, prate upute nadležnih tijela i veterinara te kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima.

Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom ASK-a u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.