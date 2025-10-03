Obavijesti

U OPĆINI BILJE

Novi slučajevi svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji

Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ministarstvo je izvijestilo i kako je, zaključno s 2. listopada potvrđeno ukupno 84 slučaja bolesti ASK kod divljih svinja i to 19 slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji i 65 slučajeva u Osječko-baranjskoj županiji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u petak je izvijestilo da je dan ranije potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge (ASK) na gospodarstvu u naselju Lug, u općini Bilje na području Osječko-baranjske županije. Tako je zaključno s 2. listopada potvrđeno ukupno 46 izbijanja ASK na objektima na kojima se drže svinje. Iz Ministarstva napominju kako na zaraženim te svim epidemiološki povezanim objektima kao i u zonama zaštite i nadziranja, nadležne veterinarske službe provode mjere sukladno Delegiranoj uredbi (EU) koje su neophodne za suzbijanje i daljnje sprječavanje širenja ASK.

Apeliraju na sve subjekte da se pridržavaju propisanih mjera, da prate upute nadležnih tijela i veterinara te da kontinuirano provode biosigurnosne i higijenske mjere na svojim objektima. Posebnu pažnju treba obratiti na mogući neizravni kontakt s virusom ASK u okolišu tijekom poljoprivrednih i šumskih radova.

Iz Ministarstva su podsjetili kako je s ciljem osiguravanja provedbe mjera za suzbijanje i sprječavanje pojave i širenja ASK kod divljih svinja u lovištima na području RH povećana naknada za odstrel svakog pojedinačnog grla divlje svinje, koja sada iznosi 100 eura po grlu.

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu o afričkoj svinjskoj kugi u četvrtak je izvijestio kako je do sada usmrćeno 55.000 svinja, što je oko 5-6 posto od ukupnog fonda te je naglasio kako je borba protiv ASK pitanje nacionalne sigurnosti. 

"Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti budući da se radi o gotovo 70 posto svinjogojske proizvodnje u Osječko-baranjskoj i Vukovarskoj županiji koje su vrlo ozbiljno ugrožene od afričke svinjske kuge", upozorio je Vlajčić (DP) u četvrtak dodavši kako se Nacionalni krizni stožer bori da spasi farme koje su zdrave i koje posluju legalno te da se sačuvaju Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija.   

