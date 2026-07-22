Novi sporazum s BiH: Životno ugrožene pacijente iz Dalmacije hitno će zbrinjavati u Mostaru

Ministarstvo zdravstva RH i Federalno ministarstvo zdravstva BiH potpisali su u srijedu Sporazum o suradnji u području hitne medicine kojim se nastavlja i unapređuje prekogranična suradnja u hitnom medicinskom zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata.

Sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva BiH Nediljko Rimac, a odnosi se na hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, priopćilo je hrvatsko Ministarstvo zdravstva.

Uslijedit će sklapanje ugovora između Ministarstva zdravstva RH i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kojim će se, kroz Protokol prekograničnog prijevoza životno ugroženih pacijenata, detaljno urediti uvjeti pružanja zdravstvenih usluga hitnog medicinskog zbrinjavanja hrvatskim državljanima u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar osiguravat će zbrinjavanje životno ugroženih bolesnika svih dobnih skupina tijekom 24 sata dnevno, dodaje se u priopćenju.

- Mnogi su životi već spašeni zahvaljujući uspješnoj prekograničnoj suradnji uspostavljenoj prethodnim Sporazumom o suradnji u području hitne medicine. Današnjim potpisivanjem nastavljamo i dodatno jačamo suradnju sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, koja raspolaže suvremenom medicinskom opremom i stručnim zdravstvenim kadrom te može u najkraćem mogućem roku započeti odgovarajuće liječenje, što pacijentima daje najbolje izglede za uspješan terapijski ishod - izjavila je ministrica Hrstić.