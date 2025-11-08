Novi supertajfun obrušit će se na Filipine: Očekuju se po život opasni olujni udari i jaki vjetar

Obavijesti

Nakon smrtonosnog tajfuna koji je ubio najmanje 200 ljudi, Luzon se priprema za Fung-wong s jakim vjetrovima, obilnom kišom i opasnim olujnim udarima.

Filipini se pripremaju za dolazak još jednog potencijalno razornog tajfuna, manje od tjedan dana nakon ranijeg koji je usmrtio najmanje 200 ljudi i iza sebe ostavio tragove uništavanja, piše u subotu BBC. U prognozama stoji da će Fung-wong, poznat lokalno i kao Uwan, osnažiti na razinu supertajfuna, s vjetrovima do 185 kilometara na sat, prije nego što se obruši na otok Luzon, najranije u nedjelju navečer po lokalnom vremenu.

Filipinska meteorološka služba (Pagasa) rekla je da će oluja također donijeti i žestoku kišu i rizik od po život opasnih olujnih udara. Nekoliko škola je ili otkazalo nastavu u ponedjeljak ili ju je prebacilo online, dok je zrakoplovna kompanija Philippine Airlines otkazala brojne lokalne letove.

Očekuje se da će tajfun Fung-wong oslabiti jednom kad dođe do obale, no vjerojatno će ostati na razini tajfuna dok putuje preko Luzona. Istočne dijelove Filipina već su pogodile kiše i vjetrovi u subotu.

