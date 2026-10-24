Novi sustav nadzora u Sloveniji, na autocesti mjere prosječnu brzinu, kazne idu i do 1200 eura

Putujete li automobilom u Sloveniju pripazite. Susjedi imaju novi sustav nadzora postavljen je na četiri dionice autocesta, a kazne su rigorozne i nije dovoljno samo prikočiti neposredno prije radara i tako izbjeći kaznu. Nove kamere ne prate samo koliko brzo vozite u određenom trenutku, već izračunavaju vašu prosječnu brzinu na cijeloj dionici, piše putnikofer.

Na nekoliko slovenskih autocesta koji za razliku od klasičnih radara, koji brzinu mjere na određenom mjestu, novi sustav na početku nadzirane dionice bilježi prolazak automobila i točno vrijeme ulaska, a drugi komplet kamera registrira kada je vozilo stiglo do kraja dionice. Na temelju udaljenosti između tih dviju točaka i vremena potrebnog za njezino svladavanje sustav izračunava prosječnu brzinu vozila.

Kazne za prekoračenje brzine na slovenskim autocestama kreću se od 40 do 1200 eura, ovisno o težini prekršaja. Prema slovenskim propisima, kazna za prekoračenje brzine do 10 km/h iznosi 40 eura. Za prekoračenje od 10 do 30 km/h kazna je 80 eura, a za 30 do 40 km/h iznad ograničenja penje se na 160 eura. Vozači koji prekorače brzinu za 40 do 50 km/h platit će 250 eura. Za prekoračenja veća od 50 km/h kazne su još strože, a za vožnju više od 60 km/h iznad dopuštene brzine predviđena je kazna od 1200 eura. Uz novčane kazne, za teže prekršaje dodjeljuju se i kazneni bodovi.

Novi sustav postavljen je na dionicama: A1 Logatec - Vrhnika u smjeru Ljubljane, A2 Ljubljana Brod – Vodice u smjeru Kranja, A2 Grosuplje – Ivančna Gorica u smjeru Novog Mesta te A1 Podmilj – Ločica u smjeru Maribora, na području tunela Trojane. Cilj ovakvog sustava je poticanje ravnomjernije i sigurnije vožnje tijekom cijelog putovanja.