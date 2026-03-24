Novi Trumpov biser: 'Iz Irana u Katar možete prijeći pješice...'
Iran i Katar ne dijele kopnenu granicu. Dvije zemlje razdvaja Perzijski zaljev, a najkraća morska udaljenost iznosi oko 190 kilometara
Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao nevjericu svojim poznavanjem geografije. Hvaleći ulogu Katra u mirovnim pregovorima na Bliskom istoku, iznio je tvrdnju koja se kosi sa svakom zemljopisnom kartom, ustvrdivši da dvije zemlje dijele kopnenu granicu. Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je pohvalio katarskog emira, šeika Tamima bin Hamada Al Thanija, zbog njegove uloge u posredovanju oko prekida vatre. Želeći naglasiti opasnost kojoj je Katar izložen, opisao je njegovu navodnu blizinu Iranu.
- Njihova zemlja je u središtu svega. Doslovno prijeđete pješice iz Irana u Katar. Možete to prehodati u jednoj sekundi. Napravite ‘bum bum’ i sad ste u Katru, to je opasan teritorij - izjavio je Trump.
Međutim, Iran i Katar ne dijele kopnenu granicu. Dvije zemlje razdvaja Perzijski zaljev, a najkraća morska udaljenost iznosi oko 190 kilometara. Putovanje automobilom iz Katra u Iran zahtijevalo bi prolazak kroz Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Irak, na ruti dugoj više od 800 kilometara za što bi trebalo otprilike 23 sata. Izravan let traje oko dva sata. Trumpov gaf brzo su primijetili novinari i korisnici društvenih mreža, ismijavajući njegovu izjavu.
Nije mu prvi takav gaf
Ovo nije prvi put da američki predsjednik pokazuje manjkavo znanje geografije. Ranije je tvrdio da je posredovao u mirovnom sporazumu između Azerbajdžana i Albanije, iako se radilo o Armeniji. Najavio je i put u Rusiju na sastanak s Putinom, da bi se ispostavilo kako zapravo putuje na Aljasku. Poznat je i njegov istup iz 2018. godine kada je pokazao da ne razumije razliku između Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Engleske.
Zanimljivo je da Trumpova pohvala Katru predstavlja potpuni zaokret u odnosu na njegov stav iz 2017. godine, kada je tu zemlju optuživao za financiranje terorizma. Na pitanje o toj promjeni, Trump je ponudio jednostavno objašnjenje.
- U 2017. godini nisam ih baš dobro poznavao. To je bilo na samom početku mog mandata. Katar je bio od ogromne pomoći da se ovo postigne - rekao je.