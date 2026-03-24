IZVALIO GLUPOST Novi Trumpov biser: 'Iz Irana u Katar možete prijeći pješice...'

Iran i Katar ne dijele kopnenu granicu. Dvije zemlje razdvaja Perzijski zaljev, a najkraća morska udaljenost iznosi oko 190 kilometara

'Pregovaramo s bombama', Trump: 'Iran i Katar su vrlo blizu, možete pješice prijeći granicu'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao nevjericu svojim poznavanjem geografije. Hvaleći ulogu Katra u mirovnim pregovorima na Bliskom istoku, iznio je tvrdnju koja se kosi sa svakom zemljopisnom kartom, ustvrdivši da dvije zemlje dijele kopnenu granicu. Govoreći novinarima u zrakoplovu Air Force One, Trump je pohvalio katarskog emira, šeika Tamima bin Hamada Al Thanija, zbog njegove uloge u posredovanju oko prekida vatre. Želeći naglasiti opasnost kojoj je Katar izložen, opisao je njegovu navodnu blizinu Iranu.

​- Njihova zemlja je u središtu svega. Doslovno prijeđete pješice iz Irana u Katar. Možete to prehodati u jednoj sekundi. Napravite ‘bum bum’ i sad ste u Katru, to je opasan teritorij - izjavio je Trump.

Međutim, Iran i Katar ne dijele kopnenu granicu. Dvije zemlje razdvaja Perzijski zaljev, a najkraća morska udaljenost iznosi oko 190 kilometara. Putovanje automobilom iz Katra u Iran zahtijevalo bi prolazak kroz Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Irak, na ruti dugoj više od 800 kilometara za što bi trebalo otprilike 23 sata. Izravan let traje oko dva sata. Trumpov gaf brzo su primijetili novinari i korisnici društvenih mreža, ismijavajući njegovu izjavu.

Nije mu prvi takav gaf

Ovo nije prvi put da američki predsjednik pokazuje manjkavo znanje geografije. Ranije je tvrdio da je posredovao u mirovnom sporazumu između Azerbajdžana i Albanije, iako se radilo o Armeniji. Najavio je i put u Rusiju na sastanak s Putinom, da bi se ispostavilo kako zapravo putuje na Aljasku. Poznat je i njegov istup iz 2018. godine kada je pokazao da ne razumije razliku između Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Engleske.

Zanimljivo je da Trumpova pohvala Katru predstavlja potpuni zaokret u odnosu na njegov stav iz 2017. godine, kada je tu zemlju optuživao za financiranje terorizma. Na pitanje o toj promjeni, Trump je ponudio jednostavno objašnjenje.