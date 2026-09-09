Novi udarac Iranu: IAEA ga prvi put nakon 20 godina prijavio Vijeću sigurnosti UN-a

Odbor guvernera UN-ove agencije za nuklearnu energiju, koju čini 35 država, izglasao je rezoluciju kojom Iran prvi put u 20 godina prijavljuje Vijeću sigurnosti UN-a zbog kršenja obveza o neširenju naoružanja, rekli su diplomati u srijedu. Ta se rezolucija nadovezuje na prethodnu, izglasanu 12. lipnja prošle godine - dan prije nego što je Izrael počeo bombardirati iranska nuklearna postrojenja, što su ubrzo učinile i Sjedinjene Države - kojom je utvrđeno da Iran ne poštuje te obveze. Za prijavu Vijeću sigurnosti zbog tog kršenja bila je potrebna još jedna rezolucija.

Iako nije vjerojatno da će Vijeće sigurnosti poduzeti konkretne mjere protiv Irana jer su njegove saveznice Rusija i Kina stalne članice s pravom veta, ovaj je potez korak naprijed u diplomatskom sukobu Irana i zapadnih sila, a Iran je u ponedjeljak upozorio da će uzvratiti ako rezolucija bude prihvaćena.

Tekst koji su predložili Sjedinjene Države, Britanija, Francuska i Njemačka prihvaćen je s 23 glasa za, tri protiv i osam suzdržanih, rekli su diplomati na sastanku Međunarodne agencije za atomsku energiju iza zatvorenih vrata. Zemlje koje su se protivile bile su Rusija, Kina i Niger, rekli su.

"(Odbor) traži od glavnog direktora (IAEA) da o ovoj rezoluciji i prethodno prihvaćenim rezolucijama... izvijesti sve članice Agencije, Vijeće sigurnosti i Opću skupštinu Ujedinjenih naroda, u skladu s relevantnim odredbama Statuta IAEA-a", stoji u tekstu.

Iako utvrđeno nepoštovanje obveza prethodi ratu Sjedinjenih Država i Irana te se odnosi na to što Iran nije objasnio tragove uranija pronađene na neprijavljenim lokacijama koje je agencija godinama istraživala, sada postoji novi sukob oko pristupa IAEA tim lokacijama koje su bombardirali Izrael i Sjedinjene Države.