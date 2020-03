Novi val migranata? Zagusti li, našu će granicu čuvati i vojska

Hrvatska i cijela Europa budno prate situaciju na grčkoj granici, na koju pristižu deseci tisuća migranata iz Turske.

Današnji dan na grčkoj granici protekao je mirnije nego prijašnji. Pokušaja prelaska granice bilo je manje, a grčka vojska i interventna policija i dalje su u stanju visoke pripravnosti uz kopnenu grčko-tursku granicu.

Vojna vozila patroliraju područjem, a za promet su zatvorene ceste prema rijeci Evros, prirodnoj granici između Grčke i Turske. Morska granica također je bila mirnija zbog uzburkanog mora. U ponedjeljak je gotovo 300 migranata stiglo na egejske otoke brodom.

U medijima se pojavila snimka koja navodno pokazuje pripadnike grčke obalne straže kako pucaju prema brodu s migrantima u Bodrumu. Sirijski migrant preminuo je od ozljeda nakon što je pokušao ući u Grčku, a turski mediji tvrde da je upucan u vrat. U ponedjeljak se kod otoka Lezbosa prevrnuo čamac s migrantima, pri čemu je poginuo četverogodišnji dječak. Grčki premijer Kiriakos Micotakis u zaštiti granice i pokušaju zaustavljanja novog vala migranata ima punu podršku Europske unije. Kako bi to pokazali, europski dužnosnici obišli su granicu Grčke i Turske. Među njima su bili i hrvatski premijer Andrej Plenković te potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

- Želim pohvaliti Grčku, koja je promijenila politiku i nije dopustila ilegalne migracije. U interesu Hrvatske je da grčka granica ostane neporozna - kazao je iz Grčke premijer Plenković. Ranije je napomenuo da hrvatsku granicu čuva policija.

13.000 izbjeglica je na grčkoj kopnenoj granici. Još oko tisuću ih je na otocima.

20.278 pokušaja ilegalnih prelazaka spriječila je policija u 2019. godini

3,7 milijuna migranata iz Sirije nalazi se unutar granica Turske. ta zemlja privremeni im je dom već godinama.

Stanje na granici uobičajeno

- Dođe li do veće eskalacije, promišljat ćemo o tome treba li uključiti i Hrvatsku vojsku - kazao je premijer Plenković.

O mogućnosti slanja vojske na granicu očitovao se i predsjednik Zoran Milanović.

- Mi ne znamo koji su to izazovi i nevolje kojima ćemo se već sutra morati prilagoditi. Prije pet godina imali smo migrantski val. Toga vjerojatno više neće biti, ali bude li bilo, ja, predsjednik Vlade, Vlada, svi oni koji vode državu, morat ćemo što prije sjesti i dogovoriti što ćemo u situaciji koju ne možemo sasvim jasno predvidjeti. Donijeti jasnu odluku, ako smo već promijenili zakon o angažmanu HV-a i mogućnosti da vojska pomaže policiji u poslovima osiguranja granice, koja su to pravila djelovanja HV-a u neželjenim situacijama - istaknuo je Milanović.

A ministar obrane Damir Krstičević ističe da je Hrvatska vojska spremna pomoći policiji u zaštiti granice.

- HV je spreman pomoći našoj policiji ako bude potrebe. Naša je zadaća da granica bude sigurna i da štitimo naše nacionalne interese. Naredio sam načelniku Glavnog stožera da pripremi sve potrebne planove - kaže Krstičević.

Novi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH viceadmiral Robert Hranj rekao je u utorak vezano za moguće slanje Hrvatske vojske na granicu zbog migrantske krize, kako je vojska spremna za pomoć policiji i može pružiti logističku potporu.

U skladu sa sadašnjim odredbama zakona HV može pružiti ekstenzivnu logističku potporu - transporta, medicinske evakuacije, izgradnje kampova, medicinske i veterinarske potpore i inženjerske potpore, rekao je gostujući večeras u Dnevniku HTV-a.

- Vojska ima, operativne planove i namjenski organizirane snage koje bi se po odluci aktivirale u prigraničnim područjima, istok, centar, sjever, more i u zraku. U prvoj fazi bit će spremno 2500 vojnika, a mogu se mobilizirati i više ovisno o odluci političkih struktura - istaknuo je načelnik Glavnog stožera OS RH viceadmiral Hranj, koji je ranije danas preuzeo dužnost na svečanosti u Ministarstvu obrane.

Također, istaknuo je kako treba doraditi odluku o tome hoće li se vojnicima davati određene ovlasti jer vojnici nemaju policijske ovlasti.

- Nemaju ovlasti postupanja prema civilima u doba mira. To je isključiva nadležnost i ovlast policije - pojasnio je Hranj za Jutarnji.

Stručnjak za međunarodnu sigurnost Marinko Ogorec smatra da ne treba dizati paniku.

'Nije tako dramatično'

- Ako bude potrebno, poslat će vojsku na granicu, to su potvrdili i premijer i predsjednik. Vojska je za to osposobljena i spremna je za takav scenarij. Ne treba očekivati migrantski val kakav je bio 2015/2016. I prijašnjih godina se dolaskom toplijih dana pojačavao pritisak na našu granicu. Očekujem da će on biti pojačan, no ne dramatično - kazao je Ogorec.

Na odluku grčke vlade o suspenziji prava na traženje azila reagirali su iz Isusovačke službe za izbjeglice. Smatraju da je takav pristup suprotan svim europskim i međunarodnim pravnim okvirima zaštite temeljnih ljudskih prava.

- Od 2015. do danas i dalje ne postoji ujedinjena strategija i zajednički stav i odgovor EU, već se izbjeglice i migrante prepušta na milost i nemilost političkim igrama i interesima, poigravajući se i manipulirajući njihovim životima i sudbinama - stoji u priopćenju isusovaca.

Mogućnost slanja vojske na granicu komentirao je i Ante Gotovina

- Što vi mislite ako je vaša sigurnost ugrožena, odgovorio je Gotovina na pitanje novinara RTL-a o slanju vojske na granicu.

- Da li biste željeli da netko obavi svoju zadaću, da tu nesigurnost, tu prijetnju odmakne od vas, zaključio je.

