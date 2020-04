Novi Zagreb: Obavila je sve u pošti pa rekla da ima koronu?!

Neodgovorno, nerazumno, glupo pa na kraju krajeva i protuzakonito.

Iz stožera danima upozoravaju i mole građane da se drže mjera, pogotovo se to odnosi na one koji su u samoizolaciji, a najviše na one koji su zaraženi, ali su zbog blagih simptoma kod kuće. Oni mogu preboliti bolest s blagim simptomima, ali mogu zaraziti najugroženiju skupinu, stare i bolesne.

No čini se da ne pomažu ni kazne ni zdrav razum, jer tamo gdje je ljudska glupost, razuma nema ni u tragovima.

Kako drugačije objasniti slučaj iz Novog Zagreba gdje žena hladno uđe u poštu, faksira doznake pa kaže da ima korona virus?!

Da, dobro ste pročitali, žena je u Novom Zagrebu u poštio obavila sve što je imala i dodala da ima koronu i da bi trebali dezinficirati poslovnicu, piše RTL.

- To je bilo jutros oko 9.15 sati u Zapruđu. Žena koja je bila u samoizolaciji i koja je zaražena koronom ušla je u poštu i nakon što je obavila što je trebala rekla je da je zaražena. Nakon toga smo zatvorili poslovnicu i pričekali epdimeiologa. Popisali smo sve ljude koji su bili unutra - rekao je za RTL Valentino Rajković, Zapovjednik Civilne zaštite Novi Zagreb.

Nakon što dezinficiraju poštu, epidemiolozi će odlučiti što s ljudima koji su bili unutra, hoće li se testirati ili će ih poslati u samoizolaciju. Pošta će biti zatvorena sve dok epidemiolozi ne odluče drugačije.

RTL piše kako se sad provjerava cijela obitelj zaražene žene i neslužbeno prenosi da su svi pozitivni na koronu.