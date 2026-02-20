Novi zagrebački park bit će velik kao Maksimir. Vi možete sudjelovati u dizajnu parka

Grad Zagreb je započeo pripremne aktivnosti za realizaciju prvoga novoga velikoga gradskog parka u posljednjih dvadesetak godina - Parka Novi Zagreb. Park će se nalaziti između brutalističkih simbola Zagreba, Mamutice u Travnom i Super Andrije u Sigetu.

- Taj park je dio onog što kolokvijalno zovemo Plava potkova. Tema ankete je Park Novi Zagreb, ogromna površina, maltene novi Maksimir. Na osnovu inputa koji ćemo dobiti od građana iz ankete, ići ćemo u pripremu velikog urbanističkog natječaja za taj potez - rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Anketa se provodi kao dio Studije koja predstavlja prvu fazu realizacije parka te će poslužiti kao podloga za donošenje Odluke o provedbi gradskog projekta i izradu programa javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, na temelju kojeg će se izraditi Urbanistički plan uređenja Park Novi Zagreb. Anketa traje do 22. ožujka 2026.

- Riječ je o približno 70 hektara površine koje se namjerava pretvoriti u funkcionalnu, suvremeno oblikovanu i reprezentativnu zelenu cjelinu. Realizacijom ovog parka Zagreb će, uz Maksimir, Jarun i Bundek dobiti još jedan veliki gradski park. Želimo ga oblikovati u dijalogu s građanima i strukom, tako da će upravo njihovi prijedlozi odrediti programske smjernice i buduće odluke o uređenju i njegovim sadržajima - poručili su iz Grada.