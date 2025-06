Novi zakon je kozmetički pomak za male mirovine: 'To su mrvice, pokazali su da nema empatije'

Povećanje prosječne mirovine sa sadašnjih 645 na minimalno 800 eura do kraja mandata cilj je novog Zakona o mirovinskom osiguranju koji je usvojen u Saboru. On donosi novu formulu za usklađivanje mirovina, isplatu trajnog godišnjeg dodatka, ukidanje penalizacije. Nova formula usklađenja omjeru 85 prema 15 u korist povoljnijeg faktora. Uvodi se i isplata trajnog godišnjeg dodatka na mirovinu, kolokvijalno nazvana 13. mirovina. Taj dodatak veže se uz godine staža, a iznos koji će Vlada utvrditi u listopadu množit će se s godinama mirovinskog staža. Povećava se dodani staž majkama s dosadašnjih šest na 12 mjeseci za svako rođeno ili posvojeno dijete umjesto dosadašnjih šest mjeseci, što je povećanje otprilike tri posto po djetetu. no to će vrijediti samo za nove umirovljenike. Od 1. siječnja 2026. ukida se penalizacija za prijevremeno umirovljenje s navršenih 70 godina života, što će korisnicima povećati mirovine za prosječno 60 eura. Umirovljenicima se omogućuje rad u punom radnom vremenu uz isplatu 50 posto mirovine. Najniže mirovine rast će za oko tri posto, a invalidske mirovine bit će veće za deset posto odnosno prosječno 75 eura.

- Riječ je o blagom kozmetičkom pomaku, mrvicama. Ništa nije napravljeno da se riješi temeljni problem, a to su male mirovine. Pokazuje se potpuni izostanak empatije, ali i nerazumijevanja problema. Rezultat će biti da će rasti broj umirovljenika koji primaju mirovinu ispod linije siromaštva. Od 550.000 do 600.000 ljudi prima mirovine ispod 600 eura, a 400.000 njih ispod 400 eura - kazao je Milovoj Špika (BUZ). Umirovljenicima u srpnju slijedi usklađivanje prema novoj formuli u srpnju koja će umirovljenicima donijeti mirovinu veću za pet do deset eura, a tzv. 13. mirovina će zapravo biti jednokratni dodatak daleko ispod iznosa same mirovine, upoznava.

- Do sada smo imali 11 jednokratnih dodataka, a sada će to biti samo supstitut za tu jednokratnu pomoć i ništa više. Plan je da se dodatak isplati na kraju godine i to znači da bi se lako moglo dogoditi da umirovljenici ostanu bez božićnice. Novi cirkus, prevara i obmana - ustvrdio je Špika. Napominje kako je svaka od 850.000 radničkih mirovina mjesečno oštećena za 150 eura, a to Vlada ne želi riješiti.

- Vladu je cilj do 2028. povećati prosječnu mirovinu, što će biti posljedica inflacije i godišnjeg zakonskog usklađivanja. Da se Vlada držala obećanja iz 2016. da će prosječna mirovina iznositi 60 posto prosječne plaće, već bi bili na 800 eura - zaključio je Špika.