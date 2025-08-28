Obavijesti

Novi zakon o zgradama uvodi ozbiljne obaveze i sankcije za propuste: 'Stvari se mijenjaju'

Koliko predstavnika odustaje, nije poznato, od upravitelja se može čuti da ih je za sada, okvirno, desetak posto

Otkad je s prvim danom ove godine u primjenu krenuo novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, osipa se broj predstavnika stanara u zgradama, koji tu zadaću više ne žele obavljati, u Zagrebu, ali i u drugim gradovima. Zakon je, naime, uveo puno šire ovlasti za predstavnike suvlasnika koji zastupaju zgradu, ali i obaveze te sankcije za njih, zbog čega dio predstavnika u zgradama podnosi "ostavku". Kako se može čuti od upravitelja zgradama, neki predstavnici stanara ne žele nove odgovornosti niti se dovesti u situaciju da ih se zbog pogrešaka sankcionira pa je dio zgrada ostao bez predstavnika suvlasnika. Novi zakon ima odredbu po kojoj, ako nitko od drugih suvlasnika ne želi postati predstavnik, može angažirati nekog izvana, tko nije suvlasnik u zgradi niti u njoj živi. Problem je, kažu, što zakon predviđa da to bude osoba s visokom stručnom spremom iz područja društvenih ili tehničkih znanosti pa, primjerice, netko liječničke struke ne može postati vanjskim predstavnikom stanara.

