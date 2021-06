Dotični gospodin je vrijeđao i moje ubijene u logorima i cijelu jednu naciju. Mi nismo sljedbenici NDH. U tom trenutku je moja mladenačka glupost došla do izražaja i ja sam tražio način da njega osobno povrijedim na način na koji je on mene. Sram me najviše zbog moje obitelji i sram me jer to nema veze sa stavovima koje ja zastupam -rekao je Bojan Ivošević o svojim antisemitskim komentarima.

- Ja nisam znao uopće s kim raspravljam tada. Ulazimo u neke nepotrebne rasprave i ja molim mlade da u tim raspravama stanu na balun - dodao je Ivošević.

Ivošević je komentirao i svoju izjavu da mu je najdraži film La Vita e Bella.

- Ja sam zapravo greškom kupio karte za taj film kad sam išao u kino. Kupio sam karte za film u 17 i taj film mi se od tada urezao u pamćenje jer govori o stradanjima u ratu, ali vas ne istraumatizira - rekao je Ivošević.

Ivošević je u tinejdžerskim danima znao dobiti i batina zbog očeve nacionalnosti.

- Nije me se kao dijete opterećivalo, ja sam znao da je bio rat i to je to. Stari je sa mnom i sestrom odlučio otići kod bake i djeda koje nije vidio od 1991. Kad sam se vratio u školu pisali smo zadaćnicu kako smo proveli ljeto. Ja sam bio u Somboru u Srbiji. Ja čitam u razredu tu zadaću i krene meškoljenje. I tu sa 12 godina doživljavam već verbalne uvrede. Nažalost to je dio odrastanja svakog od nas te maloljetničke delinkvencije. I to me dosta definiralo kao ličnost. Ja sam otišao u taj fajterski mod gdje se ne povlačim ni pred kim dok se borim za ispravnu stvar - rekao je Ivošević.

- Do popisa stanovništva 2011. definirao sam se kao Hrvat. Ali tada sam bio umoran jer sam tad već 9 godina prolazio kroz maltretiranje jer mi je otac Srbin iz Sombora i osjetio sam se neprihvaćeno. Shvatio sam da je najvažnije državljanstvo. Ja sam građanin RH i branit ću interese Hrvatske, ali sam odlučio da se neću više nacionalno određivati - dodao je Ivošević.

Govorio je i o svom aktivizmu.

- Kao mlađi sam volio čitati Slobodnu Dalmaciju jer s obitelji nisam pričao o politici. U meni je proključalo kad je netko, mislim Ivo Sanader rekao građanima da stegnu remen. To je bilo doba i jakih studentskih prosvjeda i jaki bunt mladih. Nakon toga sam upoznao još neke ljude i javio sam se Forumu mladih SDP-a. Vi ste mogli tamo biti bez da budete član stranke. I tamo sam bio aktivist, tad je Kerum bio na vlasti. Nakon toga sam ušao u Gradski odbor Foruma mladih. Nakon što sam postao tajnik sam se učlanio, a izašao sam kad su počeli raditi to što su radili na vlasti u Splitu - rekao je Ivošević.

Ivošević je i jedan od pokretača stranice Dnevna doza splitskog nerada.

- Nikad nije bio problem u osobi gradonačelnika, problem je u ljudima koji rade ispod gradonačelnika. Kad smo počeli pratiti razine gdje zapinje onda se stvar počela mijenjati. Sustav i dalje nije idealan, ali je puno bolje nego što je bilo prije 3 godine - rekao je Ivošević.

- Ja inspiraciju tražim u ljudima koju su se uspostavili zlu čak i po cijenu vlastitog života - dodao je Ivošević.

Kako će Ivošević kao beskompromisni aktivist surađivati u Gradskom vijeću?

- Ja sam sada izvršna vlast i donosim prijedloge. Gradsko vijeće što će od njega napraviti to je njihova odgovornost. Nekad će biti da su 2 stvari u javnom interesu, a mi imamo novca samo za jedno. Izgradit ćemo cestu A umjesto ceste B. Okej. Na kraju ćemo obje ceste izgraditi u konačnici - rekao je Ivošević.

- Postoji 18 ljudi koji nisu sudjelovali u prošloj koaliciji i žele da se krene s radom. Prema mojim saznanjima neće biti službenih koalicija u Vijeću - dodao je Ivošević.

Ivošević je navodno prije Puljka htio surađivati s Možemo, ali Ivošević kaže kako to nije točno kao ni sa Novom Ljevicom.

- Tražili smo ima li volje na splitskoj ljevici mjesta za pobjedničku kombinaciju. Bilo je vrlo teško to pomiriti jer svi ti ljudi djeluju i u nacionalnoj politici - rekao je Ivošević.

Čime će se Ivošević baviti u mandatu?

- Ono što je logično su sektor komunalija i infrastrukture upoznat sam s tim projektima. Dakle prije svega to, ali i pripreme materijala gradonačelniku i bit će tu dosta posla - rekao je Ivošević.

Jedan od gorućih problema Splita je i cesta do luke.

- Cesta koja ide do luka je državna cesta. Kad se slegnu dojmovi od izbora mi moramo sjesti za stol. I projekti koji su nužni da surađuje Grad Split i Vlada mi moramo sjesti za stol i razgovarati o tim projektima. Jednostavno moramo zanemariti tko koga voli i moramo početi raditi - rekao je Ivošević.

- Onaj tko odbije surađivati je protiv građana Splita - dodao je.

Komentirao je i što misli o Andreju Plenkoviću.

- Ja nisam fan HDZ-a. On ima taj neki gard, do nedavno se dobro držao u medijskim istupima i dobro je to hendlao. Ali u zadnje vrijeme ja ne znam zašto sam ja njemu kao zamjenik gradonačelnika tako bitan. Ništa još nisam donio, ali sam predmet kritika državnog vrha - rekao je Ivošević.

- Meni bi bilo draže da se Milanović i Plenković vrate svojim svađama jer se ja ne želim previše baviti nacionalnom politikom - dodao je.

Ivošević se osvrnuo na život u Dalmaciji i na dalmatinski identitet.

- U Dalmaciji su ljudi otvoreni pogotovo ako znaju da radiš za javni interes. Ljudi su srdačni i otvoreni. Ima ta neka manjina koja je problematična. Ali to je manjina. Ljudi me zezaju Bojane jednog dana Sabor. To znači maknuti se od Splita, mora, Marjana, Hajduka - rekao je Ivošević.

Komentirao je i svoj odnos sa Crkvom.

- Moramo razlikovati Crkvu kao instituciju i što ta zajednica znači čovjeku u Dalmaciji. Nema tu konflikta. Osobno sam bio vjernik, imam sakramente, ali danas sam agnostik. To je dio našeg identiteta i to se neće promijeniti - rekao je Ivošević.

Pričao je i o odnosu sa svojim ocem.

- 91. je. Ja sam se rodio on je otišao za Sombor mene odvesti babi i didi. On se vratio na kraju u Split gdje padaju granate. To nitko nije cijenio što je ostao u Hrvatskoj cijeli rat, humanitarno je pomogao. Dok mi se sestra rađala on je bio u Šibeniku na festivalu djeteta uveseljavao djecu dok su padale granate. On moju obitelj nije ničim okaljao. Često je bio kritiziran bez ikakve osnove - rekao je Ivošević.