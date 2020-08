Novi Zeland čak 100 dana bez korone: Kako im je to uspjelo?

Prema statistikama koje su vodili, 70 posto potvrđenih slučajeva korona virusa bili su uvezeni ili su bili povezani s uvezenim slučajevima, a 95 slučajeva detektirali su na ulazu u zemlju

<p>Novi Zeland, država od oko 4,8 milijuna stanovnika uspjela je izgurati 100 dana, preciznije 101 dan bez ijednog slučaja lokalne transmisije korona virusa. Zadnji slučaj Covida-19 koji je bio lokalan zabilježen je 'davnog' 1. svibnja, u vrijeme kada je počelo prvo popuštanje strogih mjera.</p><p>Novi Zeland je krajem ožujka uveo jedan od najstrožijih lockdowna na svijetu, a kako je tada pisao New York Times, 'lockdown je bio takav da niste mogli otići po izgubljenu loptu u susjedovo dvorište'. Novi Zeland je do danas imao 1569 slučajeva korona virusa i 22 preminulih. Trenutno aktivnih slučajeva imaju tek 21 i svi su u izolaciji, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/08/10/asia/new-zealand-coronavirus-milestone-intl-hnk-scli/index.html" target="_blank">CNN.</a></p><p>Novi Zeland je među najuspješnijim državama na svijetu u borbi s korona virusom pa je tako i logično da se svi pitaju kako im je to uspjelo.</p><p>Jedna od ključnih stvari je testiranje. Novi Zeland testira tisuće ljudi svaki dan, a to je samo početak.</p><p>Premijerka Jacinda Ardern u ožujku je donijela odluku o ranim i strogim mjerama. Tako je Nov Zeland 19. ožujka zatvorio granice, iako su u tom trenutku imali samo 28 potvrđenih slučajeva. Kada je četiri dana kasnije Ardern objavila da Novi Zeland ide u totalni lockdown, imali su samo 102 potvrđena slučajeva i nijednog preminulog.</p><p>Lockdown na Novom Zelandu imao je jasnu strategiju eliminacije i bio je vrlo strog - nije bilo dostave hrane, odlasci na plažu nisu bili dozvoljeni, kao ni izlazak iz kvarta. Ova najstroža pravila bila su na snazi pet tjedana, ali država je ostala u lockdownu još dva tjedna nakon toga.</p><p>Restrikcije su potpuno ukinute tek 8. lipnja, ali 17 dana ranije i svaki dan do ukidanja mjera, Novi Zeland je testirao 40.000 građana i nitko nije bio pozitivan. Od 8. lipnja država se praktički vratila u normalu i nije bilo potrebe za vraćanjem strogih mjera.</p><p>Osim testiranja i strogih mjera, Novi Zeland je uveo i jako stroge kontrole na granicama. Ulazak u državu bio je dozvoljen samo stanovnicima Novog Zelanda, a odmah nakon ulaska su dva tjedna morali provesti u samoizolaciji i to u ustanovi koju je odobrila Vlada. Državljani Novog Zelanda koje kući vraćaju privremeno, odsad će morati platiti dvije tisuće dolara troškova za boravak u tim ustanovama.</p><p>Prema statistikama koje su vodili, 70 posto potvrđenih slučajeva korona virusa bili su uvezeni ili su bili povezani s uvezenim slučajevima, a 95 slučajeva detektirali su upravo na ulazu u zemlju.</p><p>Zanimljivo je da nisu imali neke posebne politike oko nošenja maski. Novi Zeland inače nema kulturu nošenja maski, ali zato imaju nekoliko prednosti u odnosu na ostale države.</p><p>Novi Zeland nema kopnene granice, čime je u startu bolja kontrola ulaska u zemlju i nije gusto naseljen, pa tako imaju tek 18 ljudi na kvadratni kilometar.</p>