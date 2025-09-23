Obavijesti

News

STRAVIČAN SLUČAJ

Novi Zeland: Majka (44) ubila djecu i tijela sakrila u kofere. Sada ju je sud proglasio krivom

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/Youtube

Obrana je tvrdila da je Lee nakon smrti muža zaključila kako bi "bilo najbolje da svi umru". I ona je, tvrdili su, uzela antidepresive, ali je pogriješila u dozi

Hakyung Lee (44) s Novog Zelanda proglašena je krivom za ubojstvo svoje dvoje djece, javlja BBC. Suđenje joj je trajalo oko dva tjedna, a majka je na sudu tvrdila da nije kriva. Njezini odvjetnici tvrdili su da je u vrijeme ubojstava bila neuračunljiva, što se dogodilo nekoliko mjeseci nakon što joj je suprug umro od raka. Posmrtne ostatke njezine djece našli su 2022. godine u koferima. Nađeni su nakon što je jedna obitelj na aukciji u Aucklandu kupila sadržaj napuštenog skladišta.

Vjeruje se da su ostaci tijela tamo bili pohranjeni godinama. Lee je bila pobjegla u Južnu Koreju gdje je uhićena u rujnu 2022. te je nakon toga izručena Novom Zelandu.

Patolog je na sudu utvrdio da su djeca bila ubijena neutvrđenim sredstvima koja su uključivala upotrebu antidepresiva Nortriptilina. Lee je podigla recept za navedeni lijek u ljekarni u kolovozu 2017., pet mjeseci nakon što je njezinom suprugu, Ianu Jou, dijagnosticiran rak.

STRAVIČNO 'Svi smo bolesni!': Majka ubila troje djece pa presudila i sebi...
'Svi smo bolesni!': Majka ubila troje djece pa presudila i sebi...

Obrana je tvrdila da je Lee nakon smrti muža zaključila kako bi "bilo najbolje da svi umru". I ona je, tvrdili su, uzela antidepresive, ali je pogriješila u dozi. Kada se probudila, njezina su djeca bila mrtva. Njezin odvjetnik izjavio je da, iako je ubila svoju djecu, "nije bila kriva za ubojstvo zbog neuračunljivosti". Porota ju je osudila za samo tri sata, a Lee prilikom čitanja presude nije pokazivala nikakve reakcije. 

