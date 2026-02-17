Novi žestoki ukrajinski napad: 'Uništili smo skladište moćnog sustava Iskander na Krimu!'

Ukrajinske snage izvele su seriju preciznih napada duboko u okupiranom teritoriju, a u jednoj od najznačajnijih akcija uništeno je skladište za operativno-taktički raketni sustav Iskander na Krimu. Napad, koji se dogodio u noći na 17. veljače, potvrdile su ukrajinske Snage za specijalne operacije (SSO), naglašavajući da se radi o dijelu šire strategije sustavnog slabljenja ruskih vojnih kapaciteta, piše Kyiv Post.

Prema službenom priopćenju, napad na skladište u selu Pasične na privremeno okupiranom Krimu izveden je pomoću jurišnih dronova FP-2. Na mjestu udara zabilježene su snažne eksplozije, što upućuje na to da je pogođeno skladište s raketama ili pogonskim gorivom. Sustavi Iskander predstavljaju jednu od najvećih prijetnji za ukrajinske gradove i ključnu infrastrukturu jer se koriste za lansiranje balističkih i krstarećih raketa.

"Jedinice Snaga za specijalne operacije uspješno su izvele vatrene udare koristeći dronove FP-2 protiv neprijateljskih pozadinskih i operativnih infrastrukturnih objekata na privremeno okupiranom teritoriju Ukrajine", priopćile su Snage za specijalne operacije.

Ova akcija nije bila izolirani incident. Gotovo istovremeno, ukrajinske snage uništile su i centar za daljinsko upravljanje dronovima ruske jedinice "Rubikon" u selu Visoke u Zaporoškoj oblasti. Tijekom iste noći na Krimu je pogođen i rijedak ruski mornarički helikopter Ka-27, ključan za protupodmorničko ratovanje i otkrivanje pomorskih dronova.

Iz SSO-a su dodali kako je u razdoblju od devetog do četrnaestog veljače uspješno pogođeno više od deset ruskih vojnih ciljeva, uključujući skladišta streljiva i goriva, parkirališta za vojna vozila te područja koncentracije trupa. Ovi udari potvrđuju ukrajinsku strategiju "asimetričnog djelovanja" s ciljem smanjenja ruskog ofenzivnog potencijala.