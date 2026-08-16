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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
OD SABORA DO STROJEVA PLUS+

Novi život bivše SDP-ovke! 'Sad me zanimaju samo bageri, a obožavam i taj miris benzina'

Piše Luka Safundžić,

Marina Opačak Bilić bila je SDP-ova saborska zastupnica, a danas je posvećena tvrtki, obitelji i privatnim projektima. Kaže: 'Nađe se nekad vremena i za tjelovježbu'

Volim taj zvuk strojeva, miris goriva i onu posebnu energiju kad se nešto gradi i stvara, govori nam Marina Opačak Bilić opisujući dio svoje svakodnevice, koja je nakon godina provedenih u politici ponovno čvrsto vezana za obiteljski posao i Slavonski Brod.

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VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
U katastrofi se vidi najbolje i najhrabrije što Hrvatska ima
KOMENTIRA ALEN GALOVIĆ

U katastrofi se vidi najbolje i najhrabrije što Hrvatska ima

Obranu od požara više ne možemo svesti samo na pitanje imamo li dovoljno kanadera. Prva linija obrane mora početi mnogo prije no što se oglase vatrogasne sirene
UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare
GRAĐANI DOJAVILI

UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare

Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policija je pronašla vozilo i uhitila četvero ljudi za koje se sumnja da su podmetnuli požare

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