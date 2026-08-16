OD SABORA DO STROJEVA PLUS+
Novi život bivše SDP-ovke! 'Sad me zanimaju samo bageri, a obožavam i taj miris benzina'
Marina Opačak Bilić bila je SDP-ova saborska zastupnica, a danas je posvećena tvrtki, obitelji i privatnim projektima. Kaže: 'Nađe se nekad vremena i za tjelovježbu'
Volim taj zvuk strojeva, miris goriva i onu posebnu energiju kad se nešto gradi i stvara, govori nam Marina Opačak Bilić opisujući dio svoje svakodnevice, koja je nakon godina provedenih u politici ponovno čvrsto vezana za obiteljski posao i Slavonski Brod.
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