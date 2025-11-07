Novinarku fizički napali pijani muškarac i kći kod Zadra, sud: 'Ona i napadač su jednako krivi'

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Maria Stopfer Mišetić donijela je presudu o slučaju u kojem je novinarka Faktografa Melita Vrsaljko napadnuta na radnom zadatku u Nadinu kraj Zadra u srpnju 2024.

Vrsaljko je fizički napao pijani muškarac dok je prolazila pored divljeg deponija u nastajanju zajedno sa snimateljem. Kasnije je napadnuta u svom domu u Nadinu kada joj je kćer izvornog napadača počela udarati.

Sutkinja je presudila kako se Vrsaljko nije imala pravo braniti na radnom zadatku. Proglasila je krivima napadača, ali i nju.

- Sutkinja Maria Stopfer Mišetić današnjom je presudom poslala poruku da se žena, koju na ulici bez povoda napadne pijani stariji muškarac, ne smije braniti. Nadamo se da ćemo u obrazloženju odluke dobiti objašnjenje što sam točno trebala učiniti u situaciji fizičkog napada — čekati da me prebiju? Važno je napomenuti i da je kći napadača već sljedeći dan došla na moja vrata i pokušala me gušiti, a ODO Zadar i dalje, preko godinu dana, odbija donijeti rješenje o kaznenoj prijavi protiv nje - rekla je Melita za Faktograf.

Njezina odvjetnica je rekla kako je Vrsaljko privatno kazneno prijavila svoje napadače.

- Čovjek koji je prvo verbalno, a zatim i fizički napao Melitu, u prekršajnom postupku je to i priznao. Potvrdio je da je novinarku htio onemogućiti u snimanju na javnom mjestu, da je vikao i psovao te da ju je u konačnici zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel. To je potvrdio i jedini svjedok napada, a napad je zabilježen i videosnimkom. Policija je, istovremeno, utvrdila da je napadač bio pod utjecajem alkohola - ispričala je odvjetnica Vanja Jurić.

- Pravnog objašnjenja za ovakvu odluku Općinskog suda u Zadru, nažalost, nema jer presuda nije ni logična ni zakonita niti pravična. Kao braniteljica Melite Vrsaljko sigurno ću podnijeti žalbu, a s pravnim lijekovima ćemo nastaviti i na svim drugim instancama - zaključuje Jurić.