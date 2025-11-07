Obavijesti

News

SLUČAJ NADIN

Novinarku fizički napali pijani muškarac i kći kod Zadra, sud: 'Ona i napadač su jednako krivi'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Novinarku fizički napali pijani muškarac i kći kod Zadra, sud: 'Ona i napadač su jednako krivi'
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vrsaljko je fizički napao pijani muškarac dok je prolazila pored divljeg deponija u nastajanju zajedno sa snimateljem. Kasnije je napadnuta u svom domu u Nadinu kada joj je kćer izvornog napadača počela udarati

Sutkinja Općinskog suda u Zadru Maria Stopfer Mišetić donijela je presudu o slučaju u kojem je novinarka Faktografa Melita Vrsaljko napadnuta na radnom zadatku u Nadinu kraj Zadra u srpnju 2024.

Vrsaljko je fizički napao pijani muškarac dok je prolazila pored divljeg deponija u nastajanju zajedno sa snimateljem. Kasnije je napadnuta u svom domu u Nadinu kada joj je kćer izvornog napadača počela udarati.

Sutkinja je presudila kako se Vrsaljko nije imala pravo braniti na radnom zadatku. Proglasila je krivima napadača, ali i nju.

- Sutkinja Maria Stopfer Mišetić današnjom je presudom poslala poruku da se žena, koju na ulici bez povoda napadne pijani stariji muškarac, ne smije braniti. Nadamo se da ćemo u obrazloženju odluke dobiti objašnjenje što sam točno trebala učiniti u situaciji fizičkog napada — čekati da me prebiju? Važno je napomenuti i da je kći napadača već sljedeći dan došla na moja vrata i pokušala me gušiti, a ODO Zadar i dalje, preko godinu dana, odbija donijeti rješenje o kaznenoj prijavi protiv nje - rekla je Melita za Faktograf.

OGLASIO SE I HND Otac i kći napali novinarku u Nadinu: 'Tukli su me i gušili'; Policija je prijavila ženu (36)
Otac i kći napali novinarku u Nadinu: 'Tukli su me i gušili'; Policija je prijavila ženu (36)

Njezina odvjetnica je rekla kako je Vrsaljko privatno kazneno prijavila svoje napadače.

- Čovjek koji je prvo verbalno, a zatim i fizički napao Melitu, u prekršajnom postupku je to i priznao. Potvrdio je da je novinarku htio onemogućiti u snimanju na javnom mjestu, da je vikao i psovao te da ju je u konačnici zgrabio za ruku i oduzeo joj mobitel. To je potvrdio i jedini svjedok napada, a napad je zabilježen i videosnimkom. Policija je, istovremeno, utvrdila da je napadač bio pod utjecajem alkohola - ispričala je odvjetnica Vanja Jurić.

- Pravnog objašnjenja za ovakvu odluku Općinskog suda u Zadru, nažalost, nema jer presuda nije ni logična ni zakonita niti pravična. Kao braniteljica Melite Vrsaljko sigurno ću podnijeti žalbu, a s pravnim lijekovima ćemo nastaviti i na svim drugim instancama - zaključuje Jurić.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'
OKO 1500 KM dalje

Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'

Auto je iznajmljen Francuzu, koji je na njega stavio lažne tablice. Pratili smo ga satelitom, bio sam uporan da ga vratim, kaže Ivan, vlasnik zagrebačke tvrtke za najam vozila Zagstel
Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Šuta dao dopuštenje za prosvjed na Rivi
NAKON IZGREDA

Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Šuta dao dopuštenje za prosvjed na Rivi

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
NOVI ZAPLET

Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju

Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025