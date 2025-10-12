Novo istraživanje: Milanović je najpozitivniji političar, 70 posto misli da idemo u krivom smjeru

Novi Crodemoskop donosi RTL i u njemu nema previše iznenađenja za listopad. HDZ je i dalje prvi izbor za s 26 posto, ali treći mjesec zaredom imaju pad podrške. U odnosu na rujan nešto je lošiji rejting SDP-a ali i dalje su drugi izbor s gotovo 23 posto (rujan 22,96 posto).

Foto: rtl

Možemo! je treći s nešto više od 11 posto (rujan 11,29 posto).

Iznad praga je još MOST sa 6,6 posto, što je isti rejting kao i u rujnu. Ostali su dalje: slijedi stranka bivše članice MOST-ova Kluba Marije Selak Raspudić (1,77 posto). Sličan je rejting i Domovinskog pokreta koji je s HDZ-om na vlasti (1,52 posto), a onda, ispod dva posto - DOMINO (1,43 posto).

Ostali su još dalje: CENTAR (1,13 posto), IDS (1,16 posto), Pravo i pravda (1,25 posto), a sve ostale stranke su ispod 1 posto.

Najpozitivniji političar je predsjednik Zoran Milanović, a u to vjeruje 28,6 posto ispitanika. Drugi je premijer Plenković s gotovo upola manje, 15,5 posto. Na trećem je mjestu Tomislav Tomašević sa svega 4 posto.

Foto: rtl

Slijede dvije žene: Ivana Kekin (kao najpozitivniju u politici smatra je 2,8 posto) i Dalija Orešković (2,1 posto), pa ministar obrane Anušić (2 posto), onda ponovno dvije žene: Sandra Benčić (1,5 posto) te Marija Selak Raspudić (1,3 posto).

S druge strane horizonta, na ljestvici najnegativniji političara prednjači premijer Plenković s 33,6 posto. Milanović je drugi s 8,8 posto, a treći je Milorad Pupovac s 5,5 posto.

Foto: rtl

Što se ocjena o radu Ureda Predsjednika, Vlade i Sabora i Sabora tiče, najbolje je prošao Ured Predsjednika. Trojku je dobio jedino Ured predsjednika s tim da su mu najviše ocjene stigle od birača SDP-a. Vladu i Sabor najbolje su ocijenili birači HDZ-a, ali vidimo da su i u listopadu ukupno ostali na dovoljan, dva.

Foto: rtl

Gotovo 70 posto ispitanika ove jeseni smatra da idemo u pogrešnom smjeru. Usporedbe radi početkom srpnja optimističnih je bilo gotovo 30 posto što je i rekord u zadnjih 5 godina ali to se očito ispuhalo. Sada manje od 19 posto ispitanika smatra da zemlja ide u dobrom smjeru.