Novo maloljetničko nasilje u Zagrebu?! U pritvoru žena (36) i dvoje mladih, traže i muškarca

Zagrebačka policija provela je istragu nad dvojicom maloljetnika zbog sumnje u nasilno ponašanje u dva različita slučaja. Prvi slučaj je bio na štetu jednog maloljetnika, a drugi na štetu drugog maloljetnika i punoljetne članice obitelji.

Uz to, policija je provela istragu i nad ženom (36) također zbog dva kaznena djela nasilničkog ponašanja. Prvo je na štetu jednog maloljetnia i njegove punoljetne članice obitelji te drugo na štetu maloljetnice

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su se osumnjičeni maloljetnici i 36-godišnjakinja nasilnički ponašali na javnim mjestima i time oštećene doveli u ponižavajući položaj i to na igralištu odgojno obrazovne ustanove na području Maksimira, a potom iste večeri na igralištu odgojno obrazovne ustanove na području Novog Zagreba - navodi policija.

Dvojica maloljetnika su lakše ozlijeđeni te je maloljetniku iz događaja s područja Maksimira pružena liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb dok je drugom maloljetniku s područja Novog Zagreba liječnička pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih maloljetnika i 36-godišnjakinje podnijeta je kaznena prijava nadležnim državnim odvjetništvima te su predani pritvorskom nadzorniku. U svezu s navedenim događajem dovodi se i 40-godišnjak koji je za sada nedostupan te se za njim intenzivno traga - zakljućuje policija.



O svemu će obavješten i nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad, kako bi poduzeo mjere iz obiteljsko-pravne zaštite djeteta, vezano uz nadzor obitelji i nadzor u školi.