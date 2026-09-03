Novo rusko oružje mijenja tijek rata: Ukrajinci imaju 40 sekundi za reakciju. Nakon toga - gotovo

Nebo iznad Ukrajine postalo je poprište nove, brže faze zračnog rata. Rusija sve intenzivnije koristi novu generaciju bespilotnih letjelica Geran-4, čiji mlazni pogon predstavlja egzistencijalni izazov za ukrajinsku protuzračnu obranu, koja se mjesecima uspješno nosila s njihovim sporijim, klipnim prethodnicima. Ova promjena ne samo da skraćuje vrijeme za reakciju, već i prisiljava branitelje na skupu prilagodbu i pokreće novu tehnološku utrku u kojoj je ulog veći no ikad.

Geran-4, nastao na temeljima iranskog Shaheda, ali proizveden i značajno modificiran u ruskoj tvornici u Alabugi, dizajniran je s jednim ciljem: brzinom. Dok je stariji, sveprisutni Geran-2 letio brzinom od oko 180 do 200 km/h, njegova mlazna inačica krstari na brzinama između 300 i 350 km/h, s udarima koji navodno dosežu i do 500 km/h. Riječ je o letjelici dugoj oko 3,5 metra s rasponom krila od tri metra i maksimalnom težinom pri polijetanju do 450 kilograma, što je osjetno više od prethodnika.

Srce sustava su kineski turbomlazni motori, poput Telefly LX-WP-160, koji osiguravaju dvostruko veći potisak od motora na ranijim mlaznim prototipovima. Iako različiti izvori navode i različite podatke o performansama, što sugerira da se radi o cijeloj obitelji dronova, a ne o jednom standardiziranom modelu, konsenzus je jasan: Geran-4 je brži, leti više i predstavlja znatno kompleksniju prijetnju. Doseg mu se procjenjuje na između 450 i 850 kilometara, što je značajno manje od gotovo 2000 kilometara dometa Gerana-2, ali i dalje dovoljno da ugrozi goleme dijelove zemlje, uključujući Kijev, iz poznatih lansirnih područja.

Upravo je brzina ključna taktička prednost. Mobilne vatrene skupine, koje su postale okosnica ukrajinske obrane od dronova, protiv starijeg Gerana-2 imale su 70 do 80 sekundi da reagiraju dok im je letjelica bila u efektivnom dometu. Protiv Gerana-4, taj se prozor smanjuje na svega 40 do 50 sekundi. To dramatično smanjuje vjerojatnost uspješnog obaranja teškim strojnicama i lakim protuzračnim topovima. Osim toga, Geran-4 leti na visinama do 4000 ili 5000 metara, čime izlazi izvan dosega većine lako prenosivih protuzračnih sustava (MANPADS) i topništva. To prisiljava Ukrajinu na korištenje znatno skupljih i malobrojnijih raketa zemlja-zrak ili na razvoj vlastitih dronova-presretača koji se mogu nositi s novom prijetnjom. Rusija je ovim oružjem izravno napala najjeftiniji i najrasprostranjeniji sloj ukrajinske obrane, svjesno ga čineći zastarjelim. Razvoj Gerana-4 bio je izravan odgovor na činjenicu da su do ljeta 2026. ukrajinski dronovi-presretači obarali gotovo polovicu dolazećih Shaheda, što je rusku taktiku iscrpljivanja činilo neodrživom.

Dok je Geran-4 skuplji i kompliciraniji za proizvodnju od svog prethodnika, Rusija je uložila goleme resurse u prilagodbu. Prema podacima ukrajinske vojne obavještajne službe koje je prenio portal Militarnyi, tvornica u Alabugi već proizvodi oko 3000 mlaznih dronova Geran-4 i Geran-5 mjesečno, a proizvodnja mlaznih inačica navodno je već premašila proizvodnju starijih klipnih modela. Rusko zapovjedništvo jasno je iskazalo namjeru da udio mlaznih dronova u ukupnim napadima podigne na čak 50 posto.

Ovaj industrijski zamah prati i promjena taktike na terenu. Napadi se sada češće izvode danju, a ne samo pod okriljem noći, a mlazni dronovi često djeluju u sklopu složenih napada koji uključuju i krstareće te balističke rakete. Na meti su sve češće ciljevi visoke vrijednosti, poput željezničke infrastrukture, pa čak i pojedinačnih lokomotiva, kako bi se paralizirala ukrajinska logistika.

Pojavom Gerana-4, rat na nebu ušao je u novu fazu neprestane prilagodbe. Ukrajinski inženjeri grozničavo rade na razvoju bržih modela svojih dronova-presretača. Neki prototipovi već postižu potrebne brzine, a u kolovozu 2026. u službu je uveden i prvi ukrajinski mlazni dron-presretač, Alexa Spatium. Cilj je zadržati ključnu ekonomsku prednost: obaranje ruskog drona oružjem koje je višestruko jeftinije. Dok jedan Geran-4 košta procijenjenih 85.000 do 120.000 dolara, uspješni presretač košta tek nekoliko tisuća. Oslanjanje na rakete vrijedne stotine tisuća ili čak milijune dolara bilo bi dugoročno neodrživo.

*uz korištenje AI-ja

