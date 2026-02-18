Novo šokantno otkriće u slučaju oko Epsteina: Na ranču u SAD-u zakopali su tijela djevojaka?!

Zastupnici Novog Meksika pokrenuli su veliku istragu o mračnim aktivnostima na ranču Jeffreyja Epsteina, te su osnovali posebno "povjerenstvo za istinu”. Država otvara proces koji će konačno istražiti što se točno događalo na izoliranom posjedu od 4.000 hektara u blizini Santa Fea.

Ovaj ambiciozni potez zakonodavaca uslijedio je neposredno nakon što je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo milijune istražnih dokumenata, koji su ponovno usmjerili pozornost na imanje „Zorro”. Iako su istražitelji ranije proveli racije na gotovo svim Epsteinovim prestižnim lokacijama, od Manhattana i Palm Beacha do Pariza i Kariba, ranč u Novom Meksiku ostao je pošteđen svake ozbiljne savezne pretrage, piše apnews.

Djevojke ubili i zakopali?

Ranč se kao mjesto zlostavljanja već spominje u građanskim tužbama, a dvije od četiri žrtve koje su svjedočile na suđenju Ghislaine Maxwell izjavile su da su ondje bile napastovane.

Pokojna Virginia Giuffre također je tvrdila da ju je Epstein podvodio moćnim muškarcima, uključujući bivšeg guvernera Novog Meksika, Billa Richardsona. Richardson, koji je preminuo 2023. godine, preko svog je predstavnika ranije poručio da nikada nije upoznao Giuffre i da su njezine optužbe "potpuno lažne".

Američko ministarstvo pravosuđa objavilo je više od tri milijuna dokumenata u sklopu Zakona o transparentnosti Epsteinovih spisa. Među njima je bio i e-mail čovjeka koja tvrdi da je bivši zaposlenik ranča.

Taj čovjek, čije je ime ministarstvo cenzuriralo, poslala je poruku Eddyju Aragonu, konzervativnom radijskom voditelju i bivšem kandidatu za gradonačelnika Albuquerquea, u studenom 2019., nekoliko mjeseci nakon Epsteinove smrti u zatvoru.

Autor pisma tvrdi da su dvije "strane djevojke" umrle od gušenja tijekom "grubog, fetišističkog seksa" te da su kasnije zakopane po "nalozima Jeffreyja i Madam G", što se vjerojatno odnosi na Ghislaine Maxwell, Epsteinovu suradnicu koja služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja.

U pismu se navodi da su tijela zakopana "negdje u brdima izvan Zorra". Autor također tvrdi da je iz Epsteinove kuće uzeo sedam videosnimki, uključujući i one koje prikazuju seks s maloljetnicama, kao "osiguranje u slučaju budućih tužbi protiv Epsteina". Ponudio je Aragonu da mu pošalje snimke na USB sticku u zamjenu za jedan bitcoin.

Političke igre i opstrukcija istrage

Novootvoreni spisi bacaju sumnju na sustavno kočenje istrage na državnoj razini. Bivši glavni državni odvjetnik Novog Meksika, Hector Balderas, potvrdio je da je njegov ured još 2019. godine aktivno prikupljao dokaze i stupao u kontakt sa žrtvama. Ipak, Balderas navodi da su mu savezni tužitelji iz New Yorka tada uputili izravan zahtjev da obustavi sve radnje, uz tvrdnju da oni već vode složen proces koji bi lokalna istraga mogla ugroziti.

Zabrinjavajuće e-poruke iz tog razdoblja otkrivaju duboke propuste u koordinaciji. Dok su državne vlasti vjerovale da savezni agenti drže situaciju pod kontrolom, interna komunikacija iz prosinca 2019. godine pokazuje da agenti zapravo nikada nisu pretražili posjed u Novom Meksiku. Ta praznina u istražnom procesu postala je glavni pokretač za osnivanje novog povjerenstva, koje sada ima zadatak otkriti tko je unutar sustava dopustio da ranč ostane „sigurna zona” za kriminalne aktivnosti.

Novac Deutsche Banke za potragu za pravdom

Zastupnica Andrea Romero, koja stoji iza zakona o osnivanju povjerenstva, najavila je da će novo tijelo koristiti široke ovlasti, uključujući izdavanje sudskih poziva i prisilno uzimanje svjedočanstava. Povjerenstvo će raspolagati proračunom od dva milijuna dolara, a radit će u dvostranačkom sastavu do kraja 2026. godine.

Romero ističe da građani Novog Meksika ne traže samo kažnjavanje odgovornih, već i cjelovitu sliku o tome tko je sve iz lokalnih i državnih struktura znao za zlostavljanja, a odlučio je šutjeti.

Simbolično, cijeli proces financira država novcem dobivenim iz nagodbe s Deutsche Bankom. Banka je taj iznos platila kao odštetu jer nije uspjela prepoznati financijske obrasce koji su ukazivali na pranje novca i trgovinu ljudima na Epsteinovu imanju.