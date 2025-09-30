Novoga šefa nije htjelo birati petero kolega. Oporba: Ovo je nastavak puta u autokraciju

Petero sudaca Ustavnog suda napustilo je sjednicu prije početka glasovanja o novom šefu Ustavnog suda i zamjeniku. Tajnim glasovanjem osmero sudaca izabralo je Franu Staničića, kojemu četverogodišnji mandat počinje 13. listopada 2025., dan nakon isteka mandata aktualnog čelnika Suda Miroslava Šeparovića. Za zamjenicu predsjednika imenovana je Maša Marochini Zrinski na mandat od dvije godine, koji počinje teći istekom mandata Mate Arloviću. Suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan i Goran Selanec napustili su sjednicu Suda prije početka glasovanja.

- Ne smatramo da je bilo nužno birati predsjednika sad. U tijeku je proces izbora troje novih sudaca, postoji još rok od dva tjedna i bilo bi pametnije pričekati da se taj postupak završi. Tek tad bi bilo jasno tko sve sudjeluje u izboru. Ovako se odluka donosi unaprijed, a bez sudjelovanja onih koji bi trebali biti dio procesa. Nema razloga ne čekati da Sabor odradi svoje - rekao je Abramović.

Šeparović je stava da se izborom nasljednika i nove zamjenice, kao dvoje sudaca različitog svjetonazora, pokazuje snaga te institucije. Rekao je da su posljednjih 20-ak dana trajale intenzivne konzultacije i da su svi znali tko su mogući kandidati. Smatra da je napuštanje sjednice nedopustivo, ali i da se ništa ne bi riješilo da se pričekalo s ovim izborom jer se u tom roku novi ustavni suci ne mogu izabrati. Na pitanje postoji li opasnost da će Sud biti stalno podijeljen, odgovorio je:

- Nažalost, to sad tako izgleda, ali nadam se da će se tenzije smiriti i da će svi kolege shvatiti da smo mi ustavni suci, a ne delegati političkih stranaka ili predsjednika Zorana Milanovića. Kad svi to shvate i kad se svi budemo ponašali u skladu Ustava i zakona, nadam se da će te prisutne stege popustiti.

Poručio je i kako je u kontekstu Ustavnog suda uvredljivo govoriti o "žetončićima" jer su ustavni suci samostalni i neovisni te njihovim izborom prestaje svaka veza sa strankama koje ih biraju.

- Ne postoji vladajuća većina na Ustavnom sudu. To je pogrešna i kriva percepcija, uvjetovana dijelom i zbog političkog aktivizma nekih naših sudaca te prihvaćena u dijelu medija i akademske zajednice - rekao je Šeparović.

O konzervativnom profesoru zagrebačkog Pravnog fakulteta prije samog izbora pisalo se kao HDZ-ovu nasljedniku Šeparovića. Staničić je bio u radnoj skupini za izradu Zakona o sprečavanju sukoba interesa, koji je bio i u tročlanom povjerenstvu za ocjenu i obranu doktorata bivšeg ministra pravosuđa Ivana Malenice. Saborska oporba tad je upozoravala da su zakonom srezane ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, dok su vladajući tvrdili da su ga ojačali. Bio je i predsjednik Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga izmjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, poznatijeg kao "lex Boras". Tim zakonskim rješenjem trebale su se, između ostalog, proširiti ovlasti rektora te reformirati kriteriji umirovljenja iznad 65. godine i uvjeti sankcija za etičke povrede, što se tumačilo kao pogodovanje ne samo aktualnom rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu, već i tadašnjem ministru Pavi Barišiću.

Novi čelnik Ustavnog suda, prema imovinskog kartici, kao sudac spomenutog suda primao je mjesečnu plaću od 4362 eura neto, a ima i jednokratne prihode od 2000 i 5453 eura. Supruga mu radi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s neto plaćom od 1900 eura neto mjesečno. Od nekretnina, Staničić posjeduje stan u Zagrebu površine 92,8 kvadrata procijenjen na 280.000 eura, garažu u Zagrebu od 16,7 kvadrata vrijednu 20.000 eura, sa suprugom je suvlasnik kuće u Baškoj Vodi površine 101 kvadrat procijenjene na 240.000 eura, građevinskog zemljišta u Baškoj Vodi od 356 kvadrata, koje je procijenjeno na 106.800 eura, dok je supruga u polovici suvlasnica tri livade u okolici Omiša ukupne vrijednosti 13.680 eura. Novi predsjednik Ustavnog suda vlasnik je automobila Mazda CX5 iz 2022. vrijedna 30.000 eura, dok je supruga vlasnica Opel Astre iz 2021. procijenjene na 16.000 eura. Staničić posjeduje i dionice te vrijednosne papire. U njegovu vlasništvu su 63 dionice Hrvatskog Telekoma, dok supruga posjeduje 200 dionica Societe Generale S.A. i trezorske zapise u vrijednosti od 80.000 eura. Bračni par ima i tri štednje ukupne vrijednosti 192.728 eura. Od toga je 3871 euro darovi za rođenje djeteta i slično.

Njegova zamjenica Maša Marochini Zrinski za ustavnu sutkinju izabrana je kao prijedlog lijeve oporbe. Riječ je o izvanrednoj profesorici Katedre za teoriju prava i države, filozofiju prava, ljudska prava i javnu politiku Pravnog fakulteta u Rijeci. S 41 godinom postala je najmlađa sutkinja u novom sazivu Ustavnog suda. O izboru novog predsjednika Ustavnog suda i njegove zamjenice oglasila se zastupnica Dalija Orešković.

- Ako je poanta ovog izbora u tome da HDZ sebi izabere svojega čovjeka po mjeri i ako se znalo da će na to pristati samo HDZ-u lojalni ustavni suci, ako je bojkot onih preostalih ustavnih sudaca koje smatramo ne-HDZ-ovima trebao pokazati protivljenje ovakvom načinu zlouporabe većine, onda su ti ne-HDZ-ovi suci u tome trebali biti do kraja dosljedni. Pristanak Maše Marochini Zrinski da u ovom kontekstu postane potpredsjednica Ustavnog suda, izabrana glasovima HDZ-ovih sudaca, najgora je percepcijska poruka koja se danas s Ustavnog suda poslala - navela je Orešković.

Urša Raukar Gamulin (Možemo!) smatra da ovaj preuranjeni izbor dokazuje da HDZ i dalje Ustavni sud smatra svojim te da žele zadržati svoju većinu. Ovaj izbor, nažalost, pokazuje nastavak puta Hrvatske u autokraciju Andreja Plenkovića i HDZ-a, rekla je Raukar Gamulin. 

’Vrijeme je da se odmorim od Suda i Sud od mene’

Nakon više od 16 godina, došlo je vrijeme da se odmorim od Ustavnog suda, a i da se Sud odmori od mene, rekao je Šeparović za N1. Predsjednički i sudački mandat mu ističe 12. listopada. Jedva čekam da odem, da se posvetim drugim prioritetima. Ovo će mi ostati jedna lijepa uspomena, rekao je Šeparović.