Novopečena doktorica: Odmah je bacili u vatru poslije diplome

Veronica Botto, 25-godišnja studentica medicine diplomirala je 'online' i istog trena počela odrađivati staž.

Budući da je talijanskom zdravstvenom sustavu potrebna sva moguća pomoć zbog cijele situacije s korona virusom, ova je studentica medicine odmah po završetku studija započela sa svojim radom, piše talijanska La Stampa.

- Nisam mogla zamisliti da ću se, samo tjedan dana nakon obrane diplome, naći u situaciji da liječim i pomažem onima kojima je to najpotrebnije. Svoj sam diplomski rad obranila 'online' te moram priznati da sam jako zadovoljna s takvim načinom izlaganja. Bilo je jako profesionalno i vrlo dobro organizirano. Mislim da ponajprije moramo biti zahvalni na svoj dostupnoj tehnologiji koju imamo jer bez nje ova situacija ne bi bila izvediva - ispričala je studentica medicine.

Tjedan dana nakon obrane diplome, pozvana je na odrađivanje staža u jednoj bolnici. Veronika je to spremno prihvatila te nadodala kako bi voljela pomoći onim najpotrebitijima koji su zaraženi COVID-19, a nisu hospitalizirani zbog prenapučenosti bolnica.

- Nisam očekivala da ću započeti raditi u ovim okolnostima, no smatram da će me to na neki način dodatno pripremiti za daljnji rad te da ću mnogo naučiti iz ove trenutne situacije - dodala je optimistična Veronika.