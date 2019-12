Nožem ozlijedio petero ljudi u rabinovoj kući blizu New Yorka

Napadač koji je hladnim oružjem u subotu u domu hasidskog rabina u državi New York ozlijedio pet ljudi, od kojih je dvoje u kritičnom stanju, nalazi se u pritvoru, objavila je policija.

Napadač, koji je imao maramu, izbo je ljude u kući u mjestu Monsey oko 50 kilometara sjeverno od grada New Yorka, tijekom slavlja blagdana Hanuke kojemu su nazočili deseci ljudi u rabinovu domu.

Monsey se nalazi u okrugu Rockland u kojem su trećina Židovi, a među njima je i velika zajednica hasida, ortodoksnih židova koji žive vrlo povučeno.

- Osumnjičeni je pobjegao s poprišta zločina, ali se sada nalazi u pritvoru - objavila je policija.

Prema pisanju medija koji se pozivaju na policijske izvore, napadač je u svom krvavom pohodu koristio mačetu, a policija ga je uhvatila u Harlemu.

Vijeće za javne poslove ortodoksnih židova (OJPAC) objavilo je na Twitteru da je svih pet žrtava prevezeno u lokalne bolnice te da su dvije osobe u kritičnom stanju. Jedna od njih zadobila je najmanje šest uboda, objavila je udruga.

Među žrtvama napada je i rabinova kći, kazao je Yossi Gestetner, dužnosnik OJPAC-a.

Glavna tužiteljica države New York Letitia James je priopćila da je "duboko uznemirena" zločinom u Monseyu.

- Imamo nultu toleranciju prema djelima iz mržnje i nastavit ćemo pratiti ovu užasnu situaciju - kazala je u objavi na Twitteru.

Guverner države New York Andrew Cuomo je rekao da se radi o "preziru vrijednom podlom i kukavičkom činu" te da je naredio policijskom odjelu za zločine iz mržnje da smjesta pokrene istragu.

Njujorška policija objavila je u petak da njezini pripadnici pojačano nadziru područja u židovskim četvrtima, Borough Parku, Crown Heightsu i Williamsburgu, nakon niza antisemitskih napada.

Gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio je poručio da "mržnji nema mjesta u našem gradu", nazivajući te napade napadima na sve Njujorčane.

Više antisemitskih napada potreslo je SAD u posljednjih nekoliko godina.

U napadu na košer prodavaonice u gradu Jerseyju, drugom najvećem gradu u saveznoj državi New Jersey, ubijeno je šestero ljudi, a policija je taj čin nazvala "domaćim terorizmom s antisemitskom pozadinom".

Napadnute prodavaonice se nalaze na obali Hudsona, preko puta njujorškog Manhattana.

Tom je prilikom di Blasio kazao da to "na tragičan način potvrđuje da se razvijajući obrazac nasilnog antisemitizma sada pretvorio u krizu za našu naciju i sad je ta prijetnja došla do praga New Yorka".

U travnju ove godine je na šabat, posljednjeg dana blagdana Pashe, u sinagogi u blizini San Diega, 19-godišnji mladić zapucao iz poluautomatskog oružja na vjernike. Ubio je jednu i ranio ti osobe.

Šest mjeseci ranije, napadač na sinagogu Drvo života u Pittsburghu je ubio 11 vjernika.

Napad u Monseyu izveden je na blagdan Hanuke kojim se obilježava pobjeda Jude Makabejca i njegovih pristaša 164. godine prije Krista protiv vojske Seleukidskog carstva, kada je oslobođen Jeruzalem i ponovo posvećen tadašnji Hram.