NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh

Donald Trump ostao je u šoku prošlog tjedna nakon što su mu na briefingu kazali kako je novi vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei, 'najvjerojatnije homoseksualac'. Američki predsjednik glasno se smijao kad je to čudo, drugi prisutni u prostoriji također su prasnuli u smijeh, jedan iskusni agent obavještajnih službi tome se smije već danima, piše NY Post pozivajući se na tri izvora bliska Bijeloj kući.

Izvori američkog medija tvrde da obavještajne agencije ovu nevjerojatnu tvrdnju smatraju vjerodostojnom, a ne dezinformacijom s ciljem potkopavanja novog vođe. Tvrde i kako je Mojtaba dugo bio u seksualnoj vezi sa svojim učiteljem iz djetinjstva.

- Nabacivao se drugim muškarcima koji su brinuli za njega u bolnici, možda je tad bio pod utjecajem jakih lijekova - tvrdi NY Post.

Iako američke agencije nemaju dokaze o navodnoj homoseksualnosti Mojtabe Hamneija, izvori inzistiraju da je dojava koju su dobili pouzdana, navodeći kako potječe od "jednog od najzaštićenijih izvora koje vlada ima".

- Činjenica da je ovo stiglo do najviše razine pokazuje vam da postoji određeno povjerenje u to - dodao je jedan izvor, piše Post o briefingu na kojem je Trumpu navodno rečeno oko Mojtabine homoseksualnosti.

Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

Šaputanja o Mojtabinoj seksualnoj orijentaciji navodno su kružila Iranom još od pada helikoptera u svibnju 2024. u kojem je poginuo tadašnji predsjednik Ebrahim Raisi, smatran favoritom za nasljednika Alija Hamneija. I sam pokojni ajatolah Hamenei bio je navodno skeptičan prema sinovoj sposobnosti da vodi zemlju, navodno brinući zbog "problema u njegovom privatnom životu", tvrdi američki medij.

Ranije je Post pisao i kako se Mojtaba u Londonu liječio zbog impotencije, kako dugo nije mogao dobiti dijete, kako se, za tamošnje prilike, kasno oženio...

Za kraj dodajmo kako je homoseksualnost u Iranu zakonom zabranjena i kako je sistem pogubljivao ljude zbog toga.

