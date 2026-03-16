NOVI VRHOVNI VOĐA IRANA

NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh

Piše 24sata,
NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh
Američki predsjednik glasno se smijao kad je to čudo, drugi prisutni u prostoriji također su prasnuli u smijeh, jedan iskusni agent obavještajnih službi tome se smije već danima, tvrdi NY Post...

Donald Trump ostao je u šoku prošlog tjedna nakon što su mu na briefingu kazali kako je novi vrhovni vođa Irana, Mojtaba Hamnei, 'najvjerojatnije homoseksualac'. Američki predsjednik glasno se smijao kad je to čudo, drugi prisutni u prostoriji također su prasnuli u smijeh, jedan iskusni agent obavještajnih službi tome se smije već danima, piše NY Post pozivajući se na tri izvora bliska Bijeloj kući.

1083421214 1083421206 1083421207
20
Izvori američkog medija tvrde da obavještajne agencije ovu nevjerojatnu tvrdnju smatraju vjerodostojnom, a ne dezinformacijom s ciljem potkopavanja novog vođe. Tvrde i kako je Mojtaba dugo bio u seksualnoj vezi sa svojim učiteljem iz djetinjstva.

NE MISLE SE PREDATI Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu
Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu

- Nabacivao se drugim muškarcima koji su brinuli za njega u bolnici, možda je tad bio pod utjecajem jakih lijekova - tvrdi NY Post.

Iako američke agencije nemaju  dokaze o navodnoj homoseksualnosti Mojtabe Hamneija, izvori inzistiraju da je dojava koju su dobili pouzdana, navodeći kako potječe od "jednog od najzaštićenijih izvora koje vlada ima".

- Činjenica da je ovo stiglo do najviše razine pokazuje vam da postoji određeno povjerenje u to - dodao je jedan izvor, piše Post o briefingu na kojem je Trumpu navodno rečeno oko Mojtabine homoseksualnosti.

ŽESTOKI UDAR VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
VIDEO Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

Šaputanja o Mojtabinoj seksualnoj orijentaciji navodno su kružila Iranom još od pada helikoptera u svibnju 2024. u kojem je poginuo tadašnji predsjednik Ebrahim Raisi, smatran favoritom za nasljednika Alija Hamneija. I sam pokojni ajatolah Hamenei bio je navodno skeptičan prema sinovoj sposobnosti da vodi zemlju, navodno brinući zbog "problema u njegovom privatnom životu", tvrdi američki medij.

OPASNOST OD TERORIZMA Austrijski stručnjak za 24sata: 'Iran ima agente po Europi. Neki su ovdje desetljećima'
Austrijski stručnjak za 24sata: 'Iran ima agente po Europi. Neki su ovdje desetljećima'

Ranije je Post pisao i kako se Mojtaba u Londonu liječio zbog impotencije, kako dugo nije mogao dobiti dijete, kako se, za tamošnje prilike, kasno oženio...

Za kraj dodajmo kako je homoseksualnost u Iranu zakonom zabranjena i kako je sistem pogubljivao ljude zbog toga.

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Veliki napad na Teheran. Gradom odjekuju eksplozije. Ozbiljno pala proizvodnja nafte
IZ MINUTE U MINUTU

Veliki napad na Teheran. Gradom odjekuju eksplozije. Ozbiljno pala proizvodnja nafte

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
Iz MORH-a napali Milanovića: 'Otkrio si vojnu tajnu, izdaja!'
NOVA RUNDA PREPUCAVANJA

Iz MORH-a napali Milanovića: 'Otkrio si vojnu tajnu, izdaja!'

Milanović je prozvao ministra obrane Ivana Anušića tvrdeći da je mjesecima skrivao informaciju da Srbija raspolaže balističkim raketama dometa oko 400 kilometara. Uz to, otkrio je i koliko vojnika ima Hrvatska

