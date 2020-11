'Donald Trump je kao Milošević, samo bez optužbi za genocid'

<p>Od izbora u Americi prošlo je 11 dana, Joe Biden je pobijedio, ali Donald Trump i dalje ne želi priznati poraz, odbija čestitati Bidenu, pa ga je <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/11/world/europe/trump-autocrats-dictators.html" target="_blank">New York Times</a> usporedio s nekoliko autokrata, među njima i Slobodanom Miloševićem.</p><p>- Među antidemokratskim taktikama koje Trump koristi, nalaze se i neke koje su često koristili lideri poput Roberta Mugabea iz Zimbabvea, Nicolasa Madara iz Venecuele, Slobodana Miloševića iz Srbije i Aleksandra Lukašenka iz Bjelorusije. Oni su također odbijali priznati poraz i iznosili neosnovane tvrdnje o krađi izbora. To je taktika kojoj je cilj smanjivanje povjerenja u demokratske institucije i procedure, napad na medije i klevetanje protivnika - piše New York Times. </p><p>U tekstu se još navodi da su se poput Trumpa, i ti lideri bojali da će protiv njih biti pokrenut kazneni progon nakon što priznaju poraz, a Trump ima dobre razloge za to jer je suočen s nizom pravnih i poreznih problema. </p><p>NYT podsjeća kako je Trump osuđivao Lukašenka zbog iste stari koju on radi danas. Naime, kada je Lukašenko nakon izbora u kolovozu proglasio pobjedu iz SAD-a su stigle optužbe da Lukašenko ne poštuje volju birača.</p><p>- Protivimo se inauguraciji Lukašenka. Pobjeda je bila prevara, znamo što želi narod Bjelorusije, oni žele nešto drugo - rekao je tada Mike Pompeo, američki državni tajnik.</p><p>Trump je za razliku od ostalih autokrata sudjelovao na slobodnim i poštenim izborima, piše NYT. Većina autokrata ne sluša birače, sve je jasno i prije nego narod uopće izađe na glasanje. Ali, kada imaju pravu konkurenciju i rezultat sa okrene protiv njih, oni taj rezultat često ignoriraju, govore da su rezultati djelo izdajnika i kriminalaca, a na tom tragu je Trump.</p><p>Michael McFaul, američki ambasador u Rusiji u Obaminoj administraciji opisao je Trumpovo ponašanje nakon izbora kao "njegov oproštajni poklon autokratima u cijelom svijetu".</p>