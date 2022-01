Nisam lobirao, ali mogu potvrditi da sam se raspitivao. Meni se obratio gospodin koji je bio u najmu tog prostora, rekao mi je da plaća najam, a da istovremeno lokal nije spojen na struju. Nakon toga, budući da mi nije logično da se plaća najam, a lokal nije u funkciji, obratio sam se tadašnjem državnom tajniku koji je upravljao Državnom imovinom, Katičiću, i upoznao ga s tom problematikom. Što je bilo kasnije, ne znam, objašnjavao je novinarima predsjednik Sabora Gordan Jandroković informacije da je lobirao preko Krunoslava Katičića da Državne nekretnine ne naplaćuju dugove pojedincima, a koje je u intervjuu za 24sata iznijela zviždačica Maja Đerek.

- Postalo je neugodno i nezgodno s jednim slučajem, kad mi je Katičić rekao da ga je Gordan Jandroković zvao i pitao zašto sam jednom zakupniku naplatila dugovanje od 200 tisuća kuna. Računi nisu izdavani 10 mjeseci tvrtki Usluge Lira d.o.o. Postoji i svjedok tom razgovoru u kojem Katičić traži da se naplata stornira, ali sam unatoč tom protivljenju otkazala ugovor i naplatila dugovanje - rekla nam je Đerek, koja je od 2018. godine bila direktorica zadužena za poslovne prostore u državnoj tvrtki Državne nekretnine koja upravlja sa 6300 državnih poslovnih prostora i stanova. U jesen 2020. godine dobila je otkaz jer je, kako tvrdi, upozorila na niz nepravilnosti i nezakonitosti u radu tvrtke.

Jandroković je otkrio i kako je danas nazvao dotičnog kojeg se spominje i saznao da više nije u državnom prostoru.

- Kazao mi je da je ovršen, da je platio 200.000 kuna, čini mi se, tog najma i da više nije u tom prostoru - dodao je pa naglašavao da Ured predsjednika Sabora svakodnevno dobiva pritužbe i predstavke građane na koje se reagira.

'Nije mi kum nego osoba koju poznajem'

- Imam osobu u kabinetu koja se time bavi i koja odgovara na predstavke. Ako su građani nezadovoljni postupanjem države, moje je tada kao zastupnika, ne predsjednika Sabora, da o tome informiram nadležne u državnoj upravi i ja sam to učinio. Nikakvog pogodovanja ni lobiranja nije bilo, isključivo me zanimala informacija je li točno to što mi je rekao gospodin, koji je u najmu lokala. On mi nije nikakav kum, kako se negdje piše, nego osoba koju poznajem - poručio je.

Nije želio otkriti o kome se radi.

- Ne mogu ja o tome govoriti - rekao je i dodao kako se ne radi o političaru.

- To je osoba koja se bavi ugostiteljstvom, koja je u najmu tog prostora bila, znam da ima i druge ugostiteljske objekte, ali imate ime lokala, obratite se njemu. Došao sam pred vas jer nemam što skrivati - rekao je dodavši kako se to događalo prije tri godine.

Iako je na današnjem dnevnom redu Zakon o zaštiti zviždača, Jandroković nije želio komentirati posljednji slučaj nezaštićene zviždačice Maje Đerek, koja je danas otkrila kako je dobila otkaz nakon što je upozoravala na nepravilnosti oko obnove stana u kojem živi predstojnik Ureda premijera, Zvonimira Frke Petešića, ali i dodjele stana ministru Mariju Banožiću.

- Ne mogu to komentirati jer ne znam niti želim ulaziti u tu vrstu rasprave bez dovoljno informacija. Svatko tko smatra da je postojala korupcija, da postoje nezakonite radnje, neka ih slobodno prijavi. Ne znam koji su razlozi da je dobila otkaz, vidite da su kontroverzne informacije i oko Kutine. Tako da ne mogu ulaziti to. Neka se time bave nadležne državne institucije. Ali isto je tako važno da svatko onaj tko bude predmet ili objekt nekih optužbi da na njih odgovori i da se ima pravo braniti - poručio je i pozvao građane da prijavljuju ako smatraju da ima korupcije i nezakonitih radnji.

'Nisam lobirao, raspitivao sam se i samo upozorio'

- Ali sve to treba temeljito ispitati kako nitko ne bi bio nepravedno optužen - kaže.

Na pitanje je li on prešao granicu obrativši se Katičiću zbog poznanika, Jandroković poručuje da nije.

- Nisam jer sam upozorio da meni građanin govori da je nezadovoljan odnosom prema njemu. Ne znam što biste vi učinili na mome mjestu. Mi dobivamo stotine predstavki u ured u kojima građani izražavaju nezadovoljstvo postupanjem državnih tijela. Morao sam upozoriti nadležnu osobu da imam takav prigovor. Da se nešto događalo mimo zakona, vjerojatno čovjek ne bi bio ovršen - poručio je.

Na pitanje da li na sve te predstavke građana odgovara, Jandroković ponavlja kako u Uredu predsjednika Sabora postoji čovjek koji se bavi isključivo time.

- Mi moramo provjeriti da li su ti prigovori istiniti ili ne. Kada dobijem takav upit, ono što moram napraviti i uvijek napravim je da proslijedim nadležnom državnom službeniku ili dužnosniku. To ću činiti i ubuduće, ali nisam pogodovao ni tražio da se bilo kome ide u prilog nego sam tražio da se postupa u skladu sa zakonom - kaže i dodaje da isto učini kada mu se obrati i netko koga ne poznaje.

- Tu je šef kabineta i svaka pritužba, koliko ja znam, bila je ispitana i odgovorena - rekao je.

'Postupanje treba objasniti policija'

Komentirao je i uhićenje umirovljenika iz Zadra zbog komentara na društvenim mrežama da premijera treba dočekati pokvarenim jajima. Upitan smatra li da se ljude treba uhićivati zbog takvih vrsta uvreda, Jandroković ističe da su kao političari izloženi uvredama te da ovo postupanje treba objasniti policija.

- Najgore uvrede su dolazile i od predsjednika Republike, kolega zastupnika, novinara, kolumnista... Ja nikada nikoga nisam tužio, a niti mislim da je ovdje predsjednik Vlade bilo što tražio. Ovo je bilo postupanje policije i oni trebaju objasniti zašto su tako postupili. S obzirom na količinu uvreda koja kola u našem društvu u javnom prostoru od strane samih političara pa i vas iz medija, da ne govorim o društvenim mrežama, zaista je apsurdno da neki budu sankcionirani, a neki ne. No, ne mogu govoriti o konkretnom slučaju jer ne znam postoji li još kakva informacija koja baca neko drugo svjetlo. Oni koji se tim poslom bave vjerojatno imaju više informacija i zato ne mogu u konkretnoj situaciji reći je li trebalo tako ili ne - rekao je dodavši kako treba imati jedinstvene kriterije oko iznošenja stavova i uvreda.

- Mi političari smo zaista kontinuirano izloženi vatri uvreda i možemo se javno braniti. Zašto državna tijela jednom postupe na jedan način, a jednom na drugi, to zaista morate pitati njih. Ružno je što se uopće na taj način govori, postalo je uobičajeno da se ljudi na najvulgarniji način vrijeđaju, navikli smo se na to, to meni nije normalno, ali moramo onda postaviti kriterije što se može reći, a što ne - rekao je.