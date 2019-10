'O ulasku RH u Schengen ne smije odlučivati ova Komisija'

Slovenski premijer Marjan Šarec izjavio je u petak u Bruxellesu da je Slovenija protiv toga da o ulasku Hrvatske u Schengen odlučuje sadašnja Komisija koju vodi Jean-Claude Juncker, te da bi to trebalo prepustiti idućem sastavu Komisije.

"Slovenija je protiv toga da Komisija čiji mandat uskoro završava o tome odlučuje, time bi se morala baviti iduća Komisija", kazao je slovenskim novinarima Šarec koji je sudjelovao na summitu EU-a.

Dodao je kako je o tome razgovarao na marginama skupa europskih čelnika, ali nije želio otkriti s kime.

"To danas ne mogu komentirati jer ne bi bilo svrsishodno, ionako je previše toga već u medijima, na društvenim mrežama i tko zna gdje sve ne", rekao je Šarec.

"Naše stajalište je jasno, a to je da Komisija o tom pitanju ne smije odlučivati politički", kazao je Šarec, a na pitanje ima li informacije da će odluka Komisije doista biti "politička", dodao: "Nemamo nikakvih posebnih informacija, ali i mi svašta možemo čuti".

Šarec je zadnjih tjedana više puta istaknuo slovenske rezerve o tome da sadašnja Komisija odlučuje o hrvatskoj spremnosti za ulazak u schengenski prostor, pojašnjavajući da bi u slučaju da odluka bude "politička", odnosno u korist Hrvatske i Slovenija tada djelovala "politički", ne pojašnjavajući što bi to značilo.

Glavni Šarecov prigovor ulasku Hrvatske u Schengen ne tiče se njezine tehničke spremnosti nego spora oko provedbe arbitražne o granici što Slovenija traži a Hrvatska rezolutno odbija.

Odlazeća Komisija koju vodi Juncker prema rasporedu bi u utorak trebala odlučivati ispunjava li Hrvatska tehničke uvjete za ulazak u schengensko područje, što još ne znači ulazak Hrvatske u Schengen jer se odluke o proširenju zone bez graničnih kontrola donose na sjednicama Vijeća EU-a i za to je potreban konsenzus svih članica Europske unije.

Slovenska tiskovna agencija STA podsjeća da je pitanje ulaska Hrvatske u Schengen glede ispunjavanja potrebnih kriterija već dva puta skidano s dnevnog reda Komisije, ali da je malo vjerojatno da će doći do još jedne odgode.

Poziv europskim institucijama da ne dopuste da Junckerova Komisija odlučuje o ispunjavanju tehničkih kriterija za Schengen u slučaju Hrvatske, nego to prepusti idućoj komisiji, uputilo je danas popodne i šest od devet članova Europskog parlamenta iz Slovenije.