'Obadva, oba su pala' izazvao je opće oduševljenje naroda

Bio je to poklič koji je obranio Šibenik, a dogodio se peti dan bitke za hrvatski kraljevski grad. Prilikom slavnog obaranja dva aviona JNA Filip Gaćina uzviknuo je 'Obadva, oba su pala' i ušao u legendu

<p>''Obadva, oba su pala! ' zagrmio je svom silinom mladi šibenski branitelj <strong>Filip Gaćina</strong> tog 21. rujna 1991. promatrajući padanje zrakoplova JNA na nebu iznad Šibenika. </p><p>To se dogodilo peti dan bitke Šibenik. Oba aviona JNA tipa jastreb tako su pala, a zaslužni su za to su hrvatski branitelji <strong>Goran Pauk i Neven Livajić. </strong></p><p>Gaćina je tog dana punio top Gorana Pauka, a vidjevši da avioni padaju, s iskrenim je oduševljenjem samo uzviknuo riječi koje su mu zauvijek donijele legendarni status.</p><p>Sve to je snimio <strong>Ivica Bilan</strong> i tako je nastala jedna od najpoznatijih video snimki iz Domovinskog rata. Kultna snimka isti dan prikazana je na HRT-u te je izazvala opće oduševljenje i euforiju.</p><p>Ona predstavlja svojevrsnu prekretnicu Domovinskog rata kao jedna od prvih značajnih pobjeda nad tehnički znatno nadmoćnijim neprijateljem. Taj uzvik i danas ima posebno mjesto u sjećanju hrvatskog naroda. Glas tog mladića postao je otpor srpskoj agresiji.</p><p>Gaćina preživio je cijeli Domovinski rat, da bi na 19. rujna 1998. godine poginuo u miru prilikom razminiravanja terena od eksplozivnih sredstava kao zaposlenik postrojbe za razminiravanje "Mungos." U polju smrti nagazio je na protupješačku minu PROM-2. Da tragedija bude veća, to razminiranje je trebao biti posljednji pirotehničarski teren.</p>