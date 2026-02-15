Obavijesti

TRUMP POLUDIO

Obama komentirao rasistički video u kojem ga je Trump pokazao kao majmuna

Piše HINA,
Trump je tvrdio da nije pogledao snimku do kraja pa nije ni znao da je Obama prikazan kao majmun

Bivši američki predsjednik Barack Obama izjavio je u subotu da se većini Amerikanaca ne sviđa retorika Bijele kuće u drugom mandatu Donalda Trumpa, koja američku politiku pretvara u lakrdiju.  

Obama se u subotu prvi put osvrnuo na kontroverzni video objavljen na Trumpovom računu Truth Social ranije ovog mjeseca koji je prikazao bivšeg predsjednika i njegovu suprugu Michelle Obamu kao majmune.

Trump je odbio ispričati se za video, koji su mnogi doživjeli rasističkim, unatoč snažnoj osudi iz obje stranke. Umjesto toga, Bijela je kuća okrivila jednog zaposlenika za "pogrešku", a snimka je uklonjena. Trump je tvrdio da nije pogledao snimku do kraja pa nije ni znao da je Obama prikazan kao majmun. 

"Mislim da je važno prepoznati da većina američkog naroda smatra takvo ponašanje duboko uznemirujućim", rekao je Obama voditelju Brianu Tyleru Cohenu u podcastu "No Lie".

Cohen je pitao kako se zemlja može oporaviti od onoga što je opisao kao "degradaciju diskursa", navevši taj video i nazivanje dvoje američkih državljana koji su ubijeni tijekom imigracijske racije u Minneapolisu "domaćim teroristima" kao primjere.

"Istina je da takva retorika privlači pažnju i odvlači pažnju, ali putujem zemljom i susrećem ljude i oni dalje vjeruje u pristojnost, uljudnost i ljubaznost“.

Obama je rekao da se, međutim, na društvenim mrežama i televiziji odvija „svojevrsna lakrdija“. 

„I čini se da među ljudima, koji su ranije smatrali da je potrebno imati određeni osjećaj pristojnosti i poštovanje prema uredu, zbog toga nema srama. Dakle, to je izgubljeno.“

