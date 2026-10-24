Obama prozvao Trumpa: 'On i njegov tim su agenti kaosa, cilj mu je samo da se obogati'

Bivši američki predsjednik Barack Obama oštro je napao Donalda Trumpa na predizbornom skupu demokrata u Clevelandu. Samo deset dana prije važnih međuizbora za Kongres, Obamin govor podigao je atmosferu, a posebnu pažnju privukla je njegova šala na račun Trumpovog preuređenja Bijele kuće.

Zlatna Bijela kuća i nedostatak fokusa

Obama se vratio u kampanju kako bi pružio podršku demokratskim kandidatima u Ohiju, guvernerskoj kandidatkinji Amy Acton i bivšem senatoru Sherrodu Brownu. U prepunoj dvorani u Clevelandu brzo se okrenuo prema svom nasljedniku, ističući da Trump ne provodi vrijeme razmišljajući o stvarnim problemima građana.

​- Mislim, ne znam jeste li primijetili, ali on se čini jako fokusiran na preuređenje doma. Trebao bi biti na televiziji u emisijama o uređenju - rekao je Obama pred više od deset tisuća okupljenih pristaša.

Dodao je kako aktualni predsjednik gradi dvoranu veću od same Bijele kuće, da je asfaltirao poznati Ružičnjak i postavio helidrom na Južni travnjak, a sve to uz nevjerojatnu količinu zlatnih detalja.

“He’s got the White House looking like Saddam Hussein opened up a Cheesecake Factory” — Obama https://t.co/3fH8IQP1MG — Aaron Rupar (@atrupar) October 24, 2026

​- Bijela kuća izgleda kao da je Saddam Hussein otvorio Cheesecake Factory. Zlato je posvuda - našalio se bivši predsjednik, što je izazvalo glasan smijeh i pljesak publike.

Optužbe za korupciju i nepotrebne ratove

Nakon šala o dizajnu interijera, Obama je prešao na znatno ozbiljniji ton, nazivajući Trumpovu administraciju agentima kaosa i okrutnosti. Optužio je Trumpa da se usredotočio isključivo na to kako obogatiti sebe, svoju obitelj i svoje prijatelje, navodeći primjere poput prodaje pomilovanja i sumnjivih ugovora.

​- Nikada nismo vidjeli predsjednika koji tako divlje briljira u čistom izvlačenju vašeg novca - oštro je poručio okupljenima.

Istaknuo je kako su dužnosnici u Washingtonu izgubili doticaj sa stvarnošću te da nitko od republikanaca u Kongresu ne pokušava zaustaviti korupciju. Povezao je Trumpove političke poteze izravno s padom životnog standarda, s naglaskom na to da radnici i obitelji snose najveći teret.

​- U ovom slučaju, akcije ove administracije izravno su odgovorne za rastuće troškove. Trenutni predsjednik odlučio je započeti nepotreban rat s Iranom koji nitko nije tražio i za koji nitko nije glasao - objasnio je Obama u svom govoru.

*uz korištenje AI-ja