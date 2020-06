Obdukcija pokazala: Pronađeni muškarac je nestali ribar Antun

Obdukcijom koju je naložilo Županijsko državno odvjetništvo, jer se zbog duže izloženost vodi nije sa sigurnošću moglo reći da li se radi o nestalom ribaru, utvrđeno je to njegovo tijelo...

<p>Muškarca kojeg su u petak poslijepodne pronašli pripadnici HGSS- u rijeci Savi je <strong>Antun Kovačević </strong>(47) iz Siča, koji je nestao u subotu, 30. svibnja ove godine oko 21 sat. Obdukcijom koju je naložilo Županijsko državno odvjetništvo, jer se zbog duže izloženost vodi nije sa sigurnošću moglo reći da li se radi o nestalom ribaru, utvrđeno je to njegovo tijelo.</p><p>Odmah nakon potapanja čamca, u kojemu su osim Kovačevića bili i <strong>Tomislav Vračić</strong> (44) i njegova sedamnogodišnja kći <strong>A.V.,</strong> započela je potraga. Sava je na mjestu gdje je čamac potopljen duboka oko 11.5 metara, tako je pokazao sonar Jedinice Specijalne policije, odnosno ronioca iz Osijeka koji su intenzivno sa pripadnicima HGSS-a tragali za utopljenikom. Tomislav Vračić, prijatelj utopljenog, izjavio je da je do potapanja čamca došlo nakon prolaska glisera Granične policije iz Stare Gradiške.</p><p>– Bila je noć, gliser je pored nas prošao bez svjetala, prvi val me pogodio u prsa, drugi se ulio u čamac, a treći nas je potopio. Čamac se pramcem strmoglavio prema dnu i s njima zajedno i njegov vlasnik moj prijatelj Antun – rekao je Vračić, koji je u nekoliko navrata reagirao na pisanje lokalnih portala na navode da je došlo do prevrtanja čamca.</p><p>- Gospodo opet vi o prevrtanju nije prevrtanje nego potapanje da bude više jasno jer sam lično bio u tome čamcu koja vam je svrha više lagat o prevrtanju kad nije istina – reagirao je Vračić.</p><p>Zamjenik županijske državne odvjetnice Franjo Kopunić, obavio je zajedno s policijom očevid nesretnog događaja.</p><p>– Utvrdili smo da je do nesreće došlo nakon prolaska glisera i nekontroliranog naglo skretanja čamca u lijevo, čime se u čamac ulila voda. Konačan odgovor štose tono dogodilo imati ćemo nakon izvješća inspektora Lučke kapetanije koji je također bio na očevidu – izjavio je Franjo Kopunić.</p>