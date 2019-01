'Obećali su nam vile i delicije, a dobili smo mokre šatore i tost'

Trebao je to biti provod života za više od 5000 ljudi. Sunce, prekrasno more, pijesak, dobra glazba, vrhunska hrana i smještaj u vilama i to, ni manje ni više, nego otoku koji je nekad pripadao Pablu Escobaru, poznatom kolumbijskom gangsteru i dileru. Sve to zazvučalo je i više nego dobro za ljubitelje ovakvog provoda pa su karte za Fyre glazbeni festival, koji se trebao održati u proljeće 2017. na Bahamima, "planule" u trenu.

Odličnoj prodaji nije smetala niti cijena jer dnevne su ulaznice stajale od 500 do 1500 dolara (3300 do 9800 kuna), ovisno o tome što je u cijenu bilo uključeno. VIP ulaznice prodavale su se za 12.000 dolara (78.000 kuna), a jamčile su prijevoz posebnim zrakoplovom iz Miamija, luksuzni smještaj i hranu koju pripremaju slavni kuhari.

Od svega najavljivanog gotovo ništa se nije ostvario, festival se pretvorio u potpunu katastrofu, a glavni akter cijele priče danas sjedi u zatvoru. Priča kakva se teško može zamisliti i na ovim našim, po muljažama poznatim prostorima, dolazi iz SAD-a, najjače ekonomije svijeta. Pa, stoga, krenimo redom.

Foto: Netflix

Mladi američki poduzetnik Billy McFarland (27) (desno) osmislio je aplikaciju za ugovaranje koncerata pod imenom Fyre. Ona je trebala funkcionirati kao "Uber glazbenog svijeta", dakle, trebala je spajati izvođače izravno s onima koji su zainteresirani za njihove nastupe. Zajedno s reperom Ja Ruleom (42) (lijevo), u našim krajevima najpoznatijim po duetu s Jennifer Lopez "I'm Real" iz 2001., McFarland je odlučio realizirati ideju jednog svog suradnika da aplikaciju promoviraju kroz veliki glazbeni festival koji će se održavati tijekom dva vikenda, u travnju i svibnju 2017.

PROMO VIDEO ZA FESTIVAL:

Tulumarili, vozikali se, trošili "k'o ludi"...

Lokaciju su odabrali slučajno i to kad su, tijekom leta Ja Ruleovim privatnim zrakoplovom, stali na bahamski otok Velika Exuma kako bi natočili gorivo. U blizini su ugledali Norman's Cay, otok koji je nekad, između ostalih, pripadao i Pablu Escobaru. Kupili su ga i krenuli u promociju "događaja desetljeća".

Zajedno s cijelim timom suradnika, Ja Rule i Billy počeli su redovito dolaziti na otok i to avionom iz New Yorka što je već u početku stvaralo velike troškove. No, svi su se ponašali kao "pijani milijarderi" pa su, dok su smišljali kako će festival izgledati, na otoku tulumarili, vozikali se jet-ski-jima, plovili jahtama, jeli najbolju hranu...

Sa sobom su doveli i najbolje manekenke koje su objavljivale selfieje s otoka samo kako bi se Instagramom proširio hashtag #fyrefestival. Organizatori su smatrali da im je to besplatna i najbolja promocija i to prije početka one službene, 12. prosinca 2016.

Tog je dana tim od 400 influencera, PR-ovaca, manekenki, glazbenika, glumaca "zapucao iz svih oružja". Krenula je velika kampanja čiji cilj je bio rasprodati "luksuzni festival kakav svijet još nije vidio". To im je i uspjelo jer u samo 48 sati prodali su 95 posto ulaznica, a u idućih 24 i sve ostale.

Za samo jednu objavu platili joj 1.6 milijuna kuna

Koliko su organizatori "zagrizli" i koliko nisu marili novac dokazuje i to što su, budući da na otoku koji su kupili nije bilo interneta, manekenku Kendall Jenner malim avionom poslali u glavni grad Bahama Nassau samo kako bi vijest o pokretanju kampanje za Fyre objavila uživo na Instagramu. Platili su joj to 250.000 dolara (1,6 milijuna kuna).

O novcu nisu razmišljali jer su, osim od odlične prodaje ulaznica, prihode dobivali i od investitorice Carole Jain koja im je sredila pozajmicu od četiri milijuna dolara. No, cijela ekipa na otoku i izvan njega, iako je imala iskustva u promocijama raznih događaja, nije imala pojma o organiziranju velikih festivala. Iako su ih upozoravali da bi takav događaj mogao koštati čak 12 milijuna dolara, McFarland je vjerovao da će uštedjeti budu li većinu poslova radili sami. I on sam se uključio pa je o načinu kako se unajmljuje pozornica naučio "guglajući".

Da nešto ne štima prvi je, četiri mjeseca prije paniranog početka festivala, počeo upozoravati čovjek pod imenom Keith, inače zadužen za logistiku. U Netflixovom dokumentarcu "Fyre: Najveći party koji se nikad nije dogodio", čija je premijera bila u nedjelju 20. siječnja, izjavio je:

- Rekao sam im, manje mislite na manekenke, a više na WC-e. Moramo ih kupiti puno jer prodali smo puno karata, upozoravao je Keith i dodao:

- Nikad nisam vjerovao da na taj otok može stati više od 1000 ljudi, a trebalo je doći više od 5000. Došao sam na ideju da neke ljude smjestimo na kruzere, ali rekao sam im da bi mogli imati problema s dovođenjem pijanih ljudi na kruzere nakon koncerta. Rekli su mi "OK, onda ništa od kruzera, svi će biti na otoku, mislimo da je to moguće".

Foto: Netflix

Upozorio na loše šatore pa dobio otkaz

Keith kaže kako su problem smještaja ljudi htjeli riješiti šatorima. Zbog toga je on prespavao jednu noć u šatoru na otoku i zaključio kako je to bio strašno iskustvo, prije svega zbog velike vrućine i agresivnih komaraca.

Na idućem sastanku ustao je protiv šatora pokušavajući Billyju i ostalima objasniti sve manjkavosti takvog smještaja. Nakon toga zamolili su ga da napusti tim.

- Billy mi se zahvalio i rekao da više ne trebaju moje usluge. Mislim da nisam bio jedini kojeg su te veljače i ožujka zamolili da ode, rekao je Keith.

Nakon što su uklonili sve "nevjerne Tome", ekipa na otoku, predvođena entuzijastičnim McFarlandom mogla je krenuti po svom. No, "problemi u raju" ubrzo su počeli nakon što su shvatili da na tzv. Escobarovom otoku festival neće moći održati. Problem je, prije svega, bilo nepostojanje adekvatne infrastrukture, a onda i bojazan kako će tamo uistinu stati 2000 ljudi.

Organizatori su stoga odlučili zatražiti dozvolu za održavanje festivala na susjednom otoku Velikoj Exumi. Nakon što su je dobili počeli su ubrzani radovi kako bi se dobiveni prostor prilagodio festivalu no organizatori nisu mogli bez varanja kupaca. Budući da su svuda oglašavali da se festival održava na "udaljenom otoku", prostor koji su dobili na promotivnim materijalima su u photoshopu odvojili od kopna tako da izgleda kao da je festival uistinu na zasebnom otoku na kojem nema nikog drugog.

Foto: Netflix

'Pomaknite festival na studeni! Ma, nema šanse!'

U ožujku 2017. ekipa iz Fyrea zaposlila je iskusnog producenta Yarona Lavija koji ih je uspio uvjeriti da je tako veliki event moguće organizirati u manje od dva mjeseca na novoj lokaciji. No, kako je sve češće čuo primjedbe da "ništa nije spremno", predložio je da se festival pomakne za studeni. Organizatori su to odbacili pa im je Lavi savjetovao da odustanu od gradnje privremenih vila za posjetitelje i, umjesto toga, podignu šatore jer to je jedino što se može napraviti u tako kratkom roku.

Lavi je savjetova McFarlandu da posjetitelje obavijesti o promjeni smještaja no to on nikad nije učinio. U jednom trenutku, sredinom ožujka, ekipa je čak razmišljala odgoditi festival za godinu kasnije kako bi sve bilo kao što su obećali. No, ipak su odlučili nastaviti i "postati legende", kako su govorili.

Već u ožujku pojavili su se problemi s financiranjem. Billy je uspio dobiti nešto novca od investitora Ezre Birnbauma koji je pak kao uvjet tražio da mu kompanija Fyre u roku 16 dana vrati barem pola milijuna dolara.

Osim rijetkim investitorima koji su još vjerovali, McFarland se odlučio okrenuti posjetiteljima i od njih izmusti nešto gotovine. Kompanija je svima poslala obavijest da ne festivalu neće moći plaćati ni gotovinom ni karticama i zatražila uplatu koja će biti na digitalnim narukvicama koje će pak posjetitelji dobiti pri dolasku na festival. U e-mail obavijesti uvjeravali su da je većina korisnika uplatila i po 3000 dolara (gotovo 20.000 kuna).

Foto: Netflix

Postalo je jasno: 350 ljudi neće imati smještaj

Samo 10 dana prije početka festivala, šatora za smještaj još nije bilo dovoljno. Postalo je jasno da oko 350 ljudi neće imati krov nad glavom. Na postavljanju šatora radilo je sve raspoloživo lokalno stanovništvo, i dan i noć.

I proračun za hranu se lagano topio. Od previđenih šest milijuna dolara koliko je trebalo potrošiti na razne slavne kuhare i njihove delicije, u budžetu je ostao tek milijun zbog čega su organizatori dali otkaz kompaniji koja je trebala raditi catering i odlučili sve riješiti vlastitim snagama.

Uz sve probleme koji su ih snašli, nikome nije palo na pamet otkazati festival. Da stvar bude gora, noć prije prve večeri festivala padala je jaka kiša i tek postavljeni šatori i madraci unutra bili su natopljeni vodom.

'Popu*i mu i spasi festival, molim te!'

U središtu jedne od najbizarnijih anegdota koja se zbila dan uoči festivala našao se producent događaja Andy King. Naime, na mjestu gdje se trebao održati Fyre bila su četiri ogromna kontejnera puna Evian pitke vode za posjetitelje. Buduću da Andy nije mogao prisustvovati ranijim sastancima s kompanijom koja je vodu isporučila, Billy i ekipa o plaćanju nisu vodili previše računa. Kada su ih nazvali i dan prije festivala zatražili 175.000 dolara u gotovini ili će zapečatiti kontejnere, Billy je za Andyja imao nevjerojatan prijedlog.

- Billy me nazvao i rekao kako moram učiniti jednu veliku stvar za ekipu. Budući da sam gay upitao me bih li nekome popu*io i tako riješio problem s vodom. Rekao mi je: popu*iš li šefu prodaje Eviana i nagovoriš da ga odblokira kontejnere s vodom, spasit ćeš festival, prisjeća se Andy i dodaje:

- Pristao sam spasiti tim. Ušao sam u ured šefa prodaje i bio spreman napraviti to što je Billy rekao. No, to nije bilo potrebno. Šef je bio ljubazan i rekao mi da će dopustiti korištenje vode ako se obvežemo da će oni biti prvi kojima ćemo platiti za isporučeno na festivalu.

Fyre je bio spašen, tj. barem se tada tako činilo.

Sve je bilo mokro, nije bilo WC-a, hrane, interneta...

Tog četvrtka 27. travnja, u rano jutro prvi posjetitelji su počeli stizati na otok. Budući da su šatori bili mokri od kiše, organizatori su ih preusmjerili na beach party koji to, zapravo, nije niti bio. Što je više ljudi stizalo, i ekipi iz Fyrea postajalo je sve jasnije u kakvom su problemu. Kad ljude više nisu mogli držati na plaži, odlučili su ih odvesti do šatora i početi ih smještati unutra.

Vladao je neopisivi kaos, redovi su bili nepregledni, a oni koji su uspjeli dobiti šator bili su razočarani jer to nije ono za što su platili. Neugodno iznenađenje bila je i hrana jer umjesto najavljenih delicija ljudi su, i to oni sretniji, uspjeli dobiti tek suhi tost s malo sira. Nije bilo ni dovoljno vode, WC-a, signala za mobitele i internet, medicinskog osoblja...

The dinner that @fyrefestival promised us was catered by Steven Starr is literally bread, cheese, and salad with dressing. #fyrefestival pic.twitter.com/I8d0UlSNbd — Trevor DeHaas (@trev4president) April 28, 2017

Te večeri, organizatori su shvatili kako se u takvim uvjetima festival ne može održati. Izvođačima su otkazali nastupe, a posjetitelje odlučili avionima vratiti u Miami.

Na aerodromu je bilo opsadno stanje, prva skupina ljudi trebala je otići u petak u 1.30 ujutro,a li let im je bio otkazan pa su satima bili zatočeni na aerodromu bez hrane, vode i klimatizacije. Navodno je jedna osoba i preminula od vrućine. Prvi let otišao je tek u subotu ujutro, a nakon njega uslijedilo je još charter letova za američko kopno.

Pustili ga uz jamčevinu, a on opet muljao

Nakon neslavne propasti Fyrea, organizatori, a osobito McFarland i Ja Rule suočili su se s gomilom tužbi razočaranih posjetitelja. One su rezultirale pokretanjem istrage zbog prijevara protiv McFarlanda su suradnika 21. svibnja 2017. McFarlanda su uhitili 30. lipnja 2017. Sudili su mu, a 6. ožujka 2018. proglasili ga krivim prijevare investitora. Naredili su mu da im vrati 26 milijuna dolara.

Pristao je vratiti novac i pušten je uz jamčevinu. No, to ga nije popravilo. Zajedno s novim partnerom Frankom preko maila je prodavao lažne VIP karte za velike festivale j druge slične događaje. Ubrzo su ga razotkrili, a na novom suđenju, 11. listopada 2018. dobio je šest godina zatvora.

Reper Ja Rule iz svega se izvukao praktički neokrznut. Govorio je kako nije odgovoran za fijasko jer ideja možda jest većim dijelom bila njegova, ali za organizaciju Fyrea bio je odgovoran McFarland.

Žena kojoj nije platio radnicima dala svoju ušteđevinu

Obećani Billyjev novac čekaju mnogi pa i radnici na Velikoj Exumi. Većini ljudi koji su danonoćno postavljali šatore za festival još nije platio. Nije platio niti vlasnici restorana koja je pripremala hranu za radnike kao i organizatore festivala. Ljudi koji su radili za nju stalno su je dolazili pitati, neki su joj i prijetili. Kad više nije imala snage govoriti da čeka novac od Billyja i u strahu za vlastitu sigurnost, svojih 50.000 dolara životne ušteđevine podijelila je radnicima.

"Sposobni" McFarland, mladić s tisućama ideja u glavi, odrastao na vrednotama najsurovijeg američkog kapitalizma, ispao je običan lažljivac i prema investitorima, i prema svojim radnicima kao i prema svima koji su s njim imali posla. Mnoge je ljude "zavio u crno", a za pet godine, kad izađe iz zatvora, imat će priliku popraviti barem neke pogreške...ako ne otvori neku novu firmu...

