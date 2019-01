Obećanje staro čak 12 godina: Na Sljeme za 523,000.000 kn!

Milan Bandić je odlučio ispuniti obećanje staro 12 godina i danas će s položenim ispitom za bagerista otvoriti radove na novoj sljemenskoj žičari. Pa koliko košta da košta.

A cijena je znatno viša nego što je prvotno objavljeno u javnosti. Kad se sve zbroji, točno 523,2 milijuna kuna. To je vrijednost barem 15-ak novih vrtića u Zagrebu, ali Bandić je odlučio da će napokon napraviti žičaru. Čak su i zastupnici na Skupštini jučer baratali pogrešnom cijenom.

Ugovorena je gradnja od 375 milijuna kuna s PDV-om, ali ona se odnosi na donju postaju saparkiralištem, dvije međupostaje i gornju postaju. Ta cijena ne uključuje opremu, odnosno strojarnicu, sajle i gondole, koje su već ranije ugovorene s renomiranom svjetskim proizvođačem Doppelmayrom. Cijena toga s PDV-om je 138,9 milijuna kuna.

Tu je i nadzor radova, što je dodatnih 9,3 milijuna kuna. To su nam potvrdili u Uredu za graditeljstvo. Iako se pojavila informacija da je žičara do nedostupnog vrha Matterhorn jeftinija od sljemenske, iz Grada su poslali izračun koji pokazuje da to nije točno. Prema podacima koje su dobili od proizvođača, dakle samo strojarnica, gondole, sajle i slična oprema plaćeni su 396 milijuna. I to bez PDV-a, koji za razliku od hrvatskih 25 posto u Švicarskoj iznosi tek 7,7 posto! I na tom planinskom vrhu, na teškom terenu, napravljena je gornja postaja, a postoji i polazna postaja, koja nije u ovoj cijeni. Bandić jučer nije htio raspravljati o cijeni žičare. Matej Mišić (SDP) je išao s pogrešnom cijenom od 375 milijuna kuna.

- To je 10.000 eura po metru, žičara u Val-d’Isereu gradila se za 6500 eura po metru, a ona u Švicarskoj za 340 milijuna kuna - usporedio je Mišić iako su SDP-ovci ranije upozoreni da ne barataju dobrim brojkama. Bandić mu je prilično nepristojno odgovorio.

- Vi mene podsjećate na Boška Buhu - rekao je Bandić bez argumentacije.

Njegov ured je objasnio i da je u cijeni gradnja četiri postaje površine 16.314 kvadrata pa je dužina žičare loša usporedba.

1500 putnika u jednom satu

Nova žičara imat će čak 84 gondole, a moći će prevesti 1500 putnika u satu. Na Matterhornu su kabine veće pa mogu prevesti 2000 putnika u satu

Sama dužina žičare je neusporediva. U Zagrebu se gradi i podzemna garaža, četiri stanice, kompletna infrastruktura duž trase: energetika, komunikacije...

