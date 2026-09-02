Obećao mu zaradu na burzi pa nestao: Muškarac iz Požege ostao bez 15.000 eura

Pedesetdevetogodišnjak s područja Požege uplatio je više od 15.000 eura nepoznatoj osobi koja mu se lažno predstavila kao zaposlenik tvrtke za trgovanje na burzi, izvijestila je policija u srijedu. Muškarac je prijevaru prijavio policiji u utorak, 1. rujna, navodeći da ga je nepoznata osoba lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu.

Od svibnja do rujna ove godine 59-godišnjak je u nekoliko navrata na različite bankovne račune uplatio ukupno više od 15.000 eura, vjerujući da novac ulaže preko tvrtke koja se bavi trgovanjem na burzi.

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a zaprimljena kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Građanima policija savjetuje poseban oprez kada ih nepoznate osobe telefonom, preko društvenih mreža, internetskih oglasa ili drugih komunikacijskih kanala kontaktiraju s ponudama za brzu i sigurnu zaradu ulaganjem.

Upozorava ih da ne vjeruju obećanjima o velikoj zaradi bez rizika, ne uplaćuju novac na račune nepoznatih osoba te im ne omogućuju udaljeni pristup računalu ili mobilnom uređaju.

Prije ulaganja potrebno je provjeriti kome se povjerava novac te je li društvo ili platforma ovlaštena za pružanje investicijskih usluga. Policija građanima koji posumnjaju da su žrtve prijevare savjetuje da o tome odmah obavijeste policiju i svoju banku.