Obersnel: 'D'Annunzio je fašist, to je sramotan i opasan potez'

Podizanje spomenika Gabrieleu D’Annunziju u Trstu upravo danas, na dan stote obljetnice okupacije Rijeke, 12. rujna, i isticanje zastave Kraljevine Italije na Guvernerovu palaču – Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja oštro je osudio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel.

Prenosimo Obersnelovu izjavu u cijelosti:

Najstrože osuđujem podizanje spomenika čovjeku koji je u osvajačkom pohodu nametnuo talijansku vlast u Rijeci, prije sto godina, suprotno svim tadašnjim odlukama pozicija vlasti i svjetskih sila. Osuđujem i provokacije koje su se u Rijeci dogodile danas, razbacivanjem letaka i postavljanjem zastave na ogradu Muzeja, a koje su očito povezane s istom idejom glorifikacije ovog začetnika i preteče fašističke ideologije.



Ujedno pozivam sve građane Hrvatske i naše prijatelje iz Italije na riječku izložbu "D'Annunzijeva mučenica koja se večeras otvara u riječkom Pomorskom i povijesnom muzeju hrvatskog primorja. Ova izložba pokazuje dio strahotne vladavine D'Annunzija u Rijeci. Vladavine čovjeka koji je uništio sve što je doticao. Kako ovaj grad, tako i žene koje su mu bile odane, zaljubljene i pokorne. Naime, upravo o tom aspektu D'Annunzijeve vladavine i Rijeci koja je bila mučenica njegova boravka ovdje govori riječka izložba.



Gabriele D'Annunzio je okupirao Rijeku, sa svojim je postrojbama ušao u do tada slobodan grad i nasilno nametnuo svoju vlast koja je terorizirala hrvatsko i ostalo netalijansko stanovništvo smatrajući da Rijeka treba biti talijanska. Bilo je to krvavo i teško razdoblje za Rijeku u kojem je propala u gospodarskom i svakom drugom smislu.

Također, Gabriele D'Annunzio je bio preteča talijanskog fašizma i inspiracija Benitu Mussoliniju.

Treba reći i da mnogi danas žele dokazati da D'Annuzio nije bio preteča fašizma, no činjenica je da je njegova politika bila nacionalistička, šovinistička i priznavala samo Talijane i talijansku kulturu dok je sve ostale stanovnike Rijeke i njihovu kulturu D'Annunzio smatrao manje vrijednom. Što je to nego fašizam?



Jasno je da D'Annunzio nije bio tek pjesnik, vizionar i nekakav moderni političar kako ga sada dio talijanske javnosti pokušava prikazati već okupator i nasilnik. Stoga ne mogu razumjeti da netko danas, sto godina nakon D'Annunzijevog pohoda na Rijeku, usred ujedinjene Europe, slavi okupaciju jednog grada jer podizanje spomenika D'Annunziju, upravo na današnji datum, ne može se tumačiti nikako drugačije.



Riječ je o sramotnom, ali i izuzetno opasnom potezu, posebice kada se stavi u kontekst nedavnih izjava talijanskih političara u kojima su svojatali hrvatsku obalu. No, i Rijeka, i cijeli Kvarner i Istra i Dalmacija su hrvatski krajevi i to ne mogu promijeniti nikakve nostalgične težnje pojedinih talijanskih političara i skupina. Od fašista su naše krajeve u Drugom svjetskom ratu oslobodili partizani. Baš kao i Trst koji danas slavi fašističku okupaciju susjednog mu grada.



Ponavljam, kao gradonačelnik Rijeke, ali i kao hrvatski građanin, oštro osuđujem ovakve poteze dijela talijanskih političara, ne razumijem čemu obilježavanje okupacije jednog grada i kakvu poruku time žele poslati. Isto je i s postupkom onih koju su jutros postavili zastavu nekadašnje Kraljevine Italije ispred riječke Guvernerove palače s koje se D'Annunzio prije sto godina obratio okupljenom mnoštvu. Pobacali su i letke s D'Annunzijevim citatima te izdali svojevrstan proglas koji kruži talijanskim internetskim prostorom, a u kojem, među ostalim, veličaju D'Annunzija i njemu slične te njihove poteze.



To su opasne stvari, a populističke ideje, što sve ovo svakako jest, već su nas u povijesti skupo koštale. Ipak, vjerujem da većina talijanskih građana ne vidi ništa dobrog u slavlju okupacije jednog grada ili pak u današnjoj žalosnoj akciji skupine očitih neofašista, a to potvrđuje i dopis kojeg sam nedavno dobio od Pokreta povijesnog otpora Trsta, Udina i Ronchija koji su protiv “proslave okupacije Rijeke”.

Zbog te tihe većine koja vjerujem postoji i koja ne želi svađe, zategnute odnose ili čak nešto gore, ali i zbog Rijeke i svih Riječana, i zbog ostalih građana Hrvatske, nadam se da se ovakvi performansi, i u Trstu, i jutros ispred riječke Guvernerove palače, neće ponoviti. Isto tako, pozivam našu Vladu i predsjednicu da osudi ovakve poteze dijela talijanskih političara, a očekujem i reakciju struktura Europske unije. U konačnici, nadam se i da će talijanski birači svojim odabirom na sljedećim izborima reći ne ovakvoj politici.Što se tiče primopredaje replike glave orla, putem Ureda generalog konzulata Republike Italije u Rijeci, g. Guerriju je predložen termin sastanka, no on taj termin nije mogao prihvatiti pa se pretpostavlja da će se primopredaja realizirati drugom prilikom. Naime, u Vittoriale degli Italiani u zidu jedne od građevina je ugrađena originalna glava riječkog orla koju odrezali upravo D’Annunzievi arditi. Stoga sam se obratio g. Guerriu, predsjedniku fondacije Vittoriale degli Italiani da Gradu Rijeci ustupi tu glavu. Na tom tragu, g. Guerri Rijeci u ime spomenute fondacije planira pokloniti repliku glave, a budući da nam nisu u mogućnosti ustupiti originalnu glavu.

