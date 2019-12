Obilježeno 10 godina rada HUP – Udruge proizvođača lijekova

U Zagrebu je prošloga tjedna u prostorima HUP-a održano svečano obilježavanje 10 godina rada Udruge proizvođača lijekova. Udruga danas okuplja gotovo 100% tvrtki na tržištu generičkih lijekova i biosimilara u Hrvatskoj, a njene članice izravno zapošljavaju više od 5.000 radnika, što je rezultat povećanja broja zaposlenika za gotovo 20% u posljednjih deset godina. Tvrtke članice UPL-a zajedno ostvaruju 7 milijardi prihoda, investirale su više od 2 milijarde kuna u napredna postrojenja i nove tehnologije, a uplaćuju više od 90 milijuna kuna poreza godišnje. Na samom otvaranju okupljenima su se obratili glavni direktor HUP-a Davor Majetić, koji je čestitao članovima Udruge na dugogodišnjem uspješnom radu te Milka Kosanović, direktorica odnosa s članstvom HUP-a i direktorica HUP-UPL-a koja se s ponosom osvrnula na proteklih 10 godina ovo je prilikom istaknula: “U posljednjih deset godina smo kao industrija povećali broj zaposlenih za više od 20%, a kao predvodnici na polju istraživanja i razvoja uveli smo Hrvatsku u društvo zemalja koje prolaze digitalnu transformaciju i Industriju 4.0.“.

Povodom ove obljetnice održana je panel rasprava pod nazivom Farmaceutika: Hrvatska industrija 4.0, na kojoj su sudjelovali Mihael Furjan, predsjednik uprave PLIVE i HUP UPL-a, Gordana Deranja, predsjednica HUP-a i uprave Tehnomonta, te Christoph Stoller, poseban gost i predsjednik udruge Medicines for Europe, najvažnijeg i najvećeg europskog udruženja proizvođača generičkih i biosličnih lijekova i viši predsjednik komercijalnog poslovanja Teve u Njemačkoj i Austriji. Članice Medicines for Europe proizvode dvije trećine lijekova u Europi, ulažu do 17% svojih prihoda u istraživanje i razvoj novih terapija i svoje napore usmjeravaju u osiguravanje većeg pristupa kvalitetnim lijekovima što većem broju pacijenata i to putem održivog sustava opskrbe lijekovima. Jedan od problema s kojima se susreću su cijene lijekova koje u industriji neprestano padaju, dok cijene proizvodnje i regulatornih zahtjeva rastu. Drugi su problem nestašice lijekova, na koje utječe nekoliko faktora. Primjerice, premještanje proizvodnje iz EU u zemlje izvan Europe poput Indije i Kine. „Želja nam je ne samo osigurati održivu industriju nego je dodatno ojačati te vratiti dio proizvodnje u Europu“, rekao je Christoph Stoller, predsjednik Medicines for Europe. U postizanju tih ciljeva, važnu ulogu ima daljnji razvoj globalnog trenda digitalizacije, automatizacije i robotizacije proizvodnih procesa i usluga pacijentima.

Mihael Furjan, predsjednik Uprave Plive Hrvatska, osvrnuo se na situaciju u Hrvatskoj rekavši da je problem nestašice lijekova i ovdje prisutan, iako se domaće kompanije još uvijek uspješno nose s tim problemom. Uzroci su složeni, a jedan od njih su svakako i cijene i pritisak na proizvođače. Istaknuo je da je potrebno naći rješenje u kojem, primjerice, u nabavi lijekova kriterij neće biti samo najniža cijena. „Farmaceutska industrija iznimno je bitna za izvoz, sve članice HUP-UPL-a izvozno su orijentirane, a sama industrija u tom smislu napravila je najveći pomak u zadnjih 10 godina. Znatno smo ojačali u proteklom razdoblju, ostvarili smo investicije veće od 2 milijarde i zapošljavamo visoko obrazovane ljude, sto nas čini predvodnicima hrvatske industrije. Moramo razumjeti da zdravstvo nije besplatno, jer ga porezni obveznici i privatni sektor plaćaju. U Hrvatskoj je zbog visokih cijena i malog tržišta troškovno izazovno proizvoditi lijekove, a u interesu pacijenata svi bismo trebali tražiti dugoročno održiva rješenja, a ne se kratkoročno usmjeriti na najnižu cijenu. Očekujemo da ćemo kroz HUP utjecati na daljnje porezno i administrativno rasterećenje gospodarstva, kako bismo bili još bolji i uspješniji kao industrija“, izjavio je ovom prilikom Mihael Furjan. Osvrćući se na trendove industrije 4.0, naglasio je da farmaceutska industrija prati trendove te da bi bilo dobro da se i zdravstveni sustav digitalizira, jer bi to u konačnici dovelo do dobrobiti za pacijente, što nam je svima zajednički cilj.



