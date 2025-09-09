Obilne bujice, grmljavina pa čak i pijavice! Stiže velika promjena vremena, dio zemlje u crvenom

Državni hidrometeorološki zavod za srijedu je najavio nestabilno vrijeme za gotovo cijelu Hrvatsku. Pljuskovi s grmljavinom očekuju se ponajviše na Jadranu i u predjelima uz njega. Najmanje kiše past će na istoku zemlje. Zbog toga je DHMZ izdao i posebno priopćenje za iduće dane.

- Atmosfera će se tijekom utorka, 9. rujna, sve jače destabilizirati. U srijedu, 10. rujna, te u prvom dijelu četvrtka, 11. rujna, uglavnom na Jadranu i krajevima uz njega bit će obilne oborine uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, a lokalno je vrlo vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme. Obilniji pljuskovi uz grmljavinu očekuju se i mjestimice u unutrašnjosti. Na moru će povremeno puhati jako jugo, a moguća je i pojava pijavica. Potkraj četvrtka te u petak, 12. rujna postupno razvedravanje - najavili su.

Izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom može biti već u utorak navečer na sjevernom Jadranu, osobito u Istri. Srijeda i prvi dio četvrtka potom vrlo nestabilni uz mjestimičnu kišu, lokalno i intenzivne pljuskove praćene grmljavinom.

Osobito na Jadranu i krajevima uz njega očekuje se obilna oborina, lokalno i više od 100 l/m2 uz mogućnost urbanih i bujičnih poplava, najprije na sjevernom dijelu, a od srijede poslijepodne i u Dalmaciji (Slika 2). Pritom je vrlo vjerojatno grmljavinsko nevrijeme, prolazno moguće i uz olujan vjetar.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Na snazi su upozorenja za grmljavinsko nevrijeme, obilnu oborinu i olujan vjetar. Za Istru i Kvarner za srijedu je izdano crveno upozorenje, Jadran i Dalmacija su u narančastom, a ostatak Hrvatske, izuzev Slavonije je u žutom.

Foto: DHMZ

- Građane pozivamo na oprez i podsjećamo da se nijedna razina upozorenja ne smije podcijeniti. Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a stalno ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima - upozoravaju iz DHMZ-a.

Sinoptička situacija

Intenzivne vremenske pojave koje se očekuju posljedica su dotoka sve vlažnijeg i nestabilnijeg zraka na prednjoj strani izražene doline koja se približava našim krajevima.

Foto: DHMZ

Pritom se u zapadnom Sredozemlju formira plitka ciklona koja će se u srijedu premjestiti u sjeverni Jadran uz advekciju značajne količine vlažnog zraka. Uz to dolazi do stvaranje plitke ciklone i u Genovskom zaljevu, a pripadni frontalni poremećaj preko naših krajeva prelazi u prvom dijelu četvrtka što dodatno pogoduje nastanku izraženih nestabilnosti.

Foto: DHMZ

Obilnije kiše, lokalno i grmljavine bit će mjestimice i unutrašnjosti, a na moru je moguća i pojava pijavica.

Na Jadranu će, osobito u srijedu puhati jako, ponegdje i olujno jugo i južni vjetar (srednja brzina vjetra od 40 do 70 km/h), a uz premještanje frontalnog poremećaja i jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. Udari vjetra lokalno mogu biti i oko 100 km/h.

U četvrtak prema večeri te osobito tijekom petka postupno smirivanje i razvedravanje.