Obilni pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji. Na snazi meteoalarm

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom na Jadranu i predjelima uz njega, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Poslijepodne te osobito navečer u Dalmaciji se mjestimice očekuju izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jak, u Dalmaciji i umjeren do jak južni te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 °C, u Dalmaciji malo viša.

Istočna Hrvatska

Postupno jače naoblačenje, od sredine dana povremeno s kišom, a u noći su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka od 8 do 11, najviša dnevna uglavnom od 16 do 19 °C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano uz povremeno više oblaka, a mjestimice i s malo kiše. Vjetar slab, popodne i umjeren jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, a najviša dnevna od 16 do 19 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno oblačno, povremeno s kišom, a popodne i navečer moguć je poneki pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 6 do 10, a najviša dnevna uglavnom od 12 do 16 °C.

Istra

Djelomično sunčano uz promjenljivu naoblaku, a mjestimice povećana naoblaka uz kišu ili lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a prema otvorenome moru jugozapadnjak će biti i pojačan. More malo do umjereno valovito, prema otvorenome i valovito. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 15 °C, u unutrašnjosti Istre od 7 do 11 °C, najviša dnevna od 17 do 19 °C.

Sjeverni Jadran

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a popodne i navečer očekuju se izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni i južni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna uglavnom od 17 do 20 °C.

Dalmacija

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, a popodne i navečer očekuju se izraženiji i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, a najviša dnevna uglavnom od 18 do 22 °C.

Za područje kninske, splitske i dubrovačke regije na snazi je žuti meteoalarm zbog mjestimice izraženih pljuskova.

Vrijeme sutra

Postupno razvedravanje, pa će u većini krajeva biti sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Još u noći i ujutro na istoku i osobito na jugu zemlje oblačno s kišom i pljuskovima, a u Gorskom kotaru i Lici moguća je lokalna magla.

Vjetar slab i ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, popodne prema otvorenom moru s jakim udarima.

Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 4 do 9, na sjevernom Jadranu od 7 do 12, a u Dalmaciji od 14 do 17 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 14 do 19 °C, u gorskim predjelima malo niža.