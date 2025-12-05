Obitelj iz Međimurja bila pod nadzorom socijalne službe, djeca su zbrinuta kod obitelji

Obitelj iz Murskog Središća, iz koje je 40-godišnji muškarac sinoć upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula, već je zbog nasilja u obitelji bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR), potvrdila je u petak ta ustanova koja će djeci ubijene pružiti stručnu podršku. U naselju Sitnica u Murskom Središću, muškarac, koji je sada u bijegu, upucao je 28-godišnjakinju i 29-godišnjaku, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o dvije sestre od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, preminula u Županijskoj bolnici Čakovec, dok je druga zadobila teške ozljede opasne po život.

HZSR je na upit Hine potvrdio kako do srpnja ove godine nije bilo evidentiranih prijava niti postupanja u obitelji.

"U srpnju je zaprimljena prijava nasilja u obitelji te je žrtvi, zajedno s maloljetnom djecom, odmah osiguran smještaj u sigurnoj kući na području Međimurja. Zbog procjene sigurnosnog rizika i mogućnosti da počinitelj sazna lokaciju, obitelj je ubrzo premještena u drugu sigurnu kuću izvan županije", naveli su iz HZSR-a.

Pokretanje videa... 00:55 Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela' | Video: 24sata/pixsell

No, nakon nekoliko dana boravka, dodali su, žrtva je samoinicijativno napustila smještaj i vratila se partneru.

Prema podacima kojima raspolažu, tada je protiv osumnjičenog bio aktivan i postupak vezan za izdržavanje zatvorske kazne zbog drugog kaznenog djela.

Nakon jučerašnjeg tragičnog događaja, troje maloljetne djece preminule žrtve privremeno je zbrinuto kod člana obitelji, a s obzirom na utvrđene okolnosti, djeci će odmah biti osiguran primjeren i siguran smještaj, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom.

Djeci će također biti pružena sveobuhvatna stručna podrška, kao i kontinuirana pratnja stručnih djelatnika koji će pratiti njihov razvoj i potrebe.

HZSR također naveo kako je u drugom slučaju povezanim s istim događajem, riječ o obitelji u kojoj su maloljetna djeca već ranije bila smještena u udomiteljskoj obitelji na temelju ranije provedenih stručnih procjena, dok je suprug i otac trenutačno na odsluženju kazne zatvora.

"Zbog zaštite privatnosti maloljetnika i svih uključenih osoba, nismo u mogućnosti pružiti dodatne informacije. Nadležni područni ured nastavlja poduzimati sve zakonom propisane mjere kako bi djeca bila zaštićena te kako bi im se omogućila sva potrebna podrška u ovom iznimno teškom razdoblju", poručili su iz HZSR-a.