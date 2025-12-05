Obavijesti

News

OGLASIO SE CENTAR

Obitelj iz Međimurja bila pod nadzorom socijalne službe, djeca su zbrinuta kod obitelji

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Obitelj iz Međimurja bila pod nadzorom socijalne službe, djeca su zbrinuta kod obitelji
3
Mursko Središće: Muškarac iz vatrenog oružja pucao u dvije žene, očevid je u tijeku | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U srpnju je zaprimljena prijava nasilja u obitelji te je žrtvi, zajedno s maloljetnom djecom, odmah osiguran smještaj u sigurnoj kući

Obitelj iz Murskog Središća, iz koje je 40-godišnji muškarac sinoć upucao dvije žene, od kojih je jedna preminula, već je zbog nasilja u obitelji bila u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR), potvrdila je u petak ta ustanova koja će djeci ubijene pružiti stručnu podršku. U naselju Sitnica u Murskom Središću, muškarac, koji je sada u bijegu, upucao je 28-godišnjakinju i 29-godišnjaku, a prema pisanju lokalnih medija, riječ je o dvije sestre od kojih je mlađa, trudna majka troje djece, preminula u Županijskoj bolnici Čakovec, dok je druga zadobila teške ozljede opasne po život.

HZSR je na upit Hine potvrdio kako do srpnja ove godine nije bilo evidentiranih prijava niti postupanja u obitelji.

"U srpnju je zaprimljena prijava nasilja u obitelji te je žrtvi, zajedno s maloljetnom djecom, odmah osiguran smještaj u sigurnoj kući na području Međimurja. Zbog procjene sigurnosnog rizika i mogućnosti da počinitelj sazna lokaciju, obitelj je ubrzo premještena u drugu sigurnu kuću izvan županije", naveli su iz HZSR-a.

Pokretanje videa...

Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela' 00:55
Ubojici iz Međimurja pronašli su auto u Sloveniji. Božinović: 'Iza sebe ima čak 35 kaznenih djela' | Video: 24sata/pixsell

No, nakon nekoliko dana boravka, dodali su, žrtva je samoinicijativno napustila smještaj i vratila se partneru.

Prema podacima kojima raspolažu, tada je protiv osumnjičenog bio aktivan i postupak vezan za izdržavanje zatvorske kazne zbog drugog kaznenog djela.

Nakon jučerašnjeg tragičnog događaja, troje maloljetne djece preminule žrtve privremeno je zbrinuto kod člana obitelji, a s obzirom na utvrđene okolnosti, djeci će odmah biti osiguran primjeren i siguran smještaj, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i Obiteljskim zakonom.

Djeci će također biti pružena sveobuhvatna stručna podrška, kao i kontinuirana pratnja stručnih djelatnika koji će pratiti njihov razvoj i potrebe.

JOSIP ORŠUŠ EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Ubojica iz Međimurja kojeg love trebao se javiti u Remetinec!

HZSR također naveo kako je u drugom slučaju povezanim s istim događajem, riječ o obitelji u kojoj su maloljetna djeca već ranije bila smještena u udomiteljskoj obitelji na temelju ranije provedenih stručnih procjena, dok je suprug i otac trenutačno na odsluženju kazne zatvora.

"Zbog zaštite privatnosti maloljetnika i svih uključenih osoba, nismo u mogućnosti pružiti dodatne informacije. Nadležni područni ured nastavlja poduzimati sve zakonom propisane mjere kako bi djeca bila zaštićena te kako bi im se omogućila sva potrebna podrška u ovom iznimno teškom razdoblju", poručili su iz HZSR-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!
UŽAS

MJESTO STRAVE U romskom naselju u Međimurju upucane dvije žene. Još love napadača!

Emeđimurje neslužbeno doznaje kako je muškarac upucao svoju nevjenčanu suprugu u kući, a potom i njezinu sestru na ulici. One su prevezene u bolnicu u Čakovcu
FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!
TRAGEDIJA U MEĐIMURJU

FOTO S mjesta užasa: Ubijena žena bila je trudna. 'Češljaju' mjesto zločina, traže ubojicu!

U pucnjavi koja se dogodila sinoć u Murskom Središću, Ulici Sitnice, jedna žena je ubijena, dok je druga teško ozlijeđena i u bolnici se bori za život. Policija traga za muškarcem (40). Kako neslužbeno doznajemo, muškarac je upucao svoju nevjenčanu suprugu, a onda i njenu sestru.
Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci
TRAGAJU ZA JOSIPOM ORŠUŠEM

Policija objavila fotografiju ubojice iz Međimurja: Naoružan je i opasan! Traže ga i Slovenci

Policija upozorava građane da se osumnjičenom ne približavaju jer je naoružan te poziva sve koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovu pronalasku i uhićenju da se odmah jave na broj 192

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025