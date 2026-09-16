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RIJEŠEN MISTERIJ

Obitelj je danima tražila Emila po Europi, on se nije javljao jer su ga uhitili hrvatski policajci...

Piše 24sata,
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Obitelj je danima tražila Emila po Europi, on se nije javljao jer su ga uhitili hrvatski policajci...
Foto: PU Ljubljana
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Obitelj Emila Dizdarevića napokon je saznala da je njihov sin živ. Šokiralo ih je kad su doznali da se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, no odahnuli su jer je živ

Misterij nestanka Emila Dizdarevića, mladića za kojim se posljednjih dana tragalo na području Domžala u Sloveniji, riješen je u srijedu kad je otkriveno da je uhićen i nalazi se u pritvoru u Hrvatskoj.

Slovenska policija je, nakon potvrde iz Lijepe naše, obustavila potragu, a odahnula je i obitelj jer su saznali da je živ.

Prema informacijama koje je objavio GPMaljevac, Emil je izgubio kontakt s obitelji 9. rujna 2026. Obitelj je potom prijavila njegov nestanak, a putem stranice Granični prijelaz Maljevac objavljen je i apel za pomoć u njegovu pronalasku.

U početku se vjerovalo da je nestao na području Domžala u Sloveniji, gdje je, prema ranijim informacijama, posljednji put viđen. Obitelj će tražiti pomoć Veleposlanstva BiH u Hrvatskoj, no za što ga točno sumnjiče još nije objavljeno. 
 

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