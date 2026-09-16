Obitelj Emila Dizdarevića napokon je saznala da je njihov sin živ. Šokiralo ih je kad su doznali da se nalazi u pritvoru u Hrvatskoj, no odahnuli su jer je živ
Obitelj je danima tražila Emila po Europi, on se nije javljao jer su ga uhitili hrvatski policajci...
Misterij nestanka Emila Dizdarevića, mladića za kojim se posljednjih dana tragalo na području Domžala u Sloveniji, riješen je u srijedu kad je otkriveno da je uhićen i nalazi se u pritvoru u Hrvatskoj.
Slovenska policija je, nakon potvrde iz Lijepe naše, obustavila potragu, a odahnula je i obitelj jer su saznali da je živ.
Prema informacijama koje je objavio GPMaljevac, Emil je izgubio kontakt s obitelji 9. rujna 2026. Obitelj je potom prijavila njegov nestanak, a putem stranice Granični prijelaz Maljevac objavljen je i apel za pomoć u njegovu pronalasku.
U početku se vjerovalo da je nestao na području Domžala u Sloveniji, gdje je, prema ranijim informacijama, posljednji put viđen. Obitelj će tražiti pomoć Veleposlanstva BiH u Hrvatskoj, no za što ga točno sumnjiče još nije objavljeno.
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