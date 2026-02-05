Obitelj mislila da je mrtav. Nakon tri godine se vratio živ iz ruskog zarobljeništva

U jednom od najdirljivijih trenutaka od početka rata, ukrajinski vojnik za kojeg se vjerovalo da je mrtav više od tri godine vratio se kući tijekom velike razmjene zarobljenika 5. veljače 2026. godine. Njegova obitelj, koja ga je u tuzi pokopala, sada slavi čudo njegovog povratka, piše Ukrainska Pravda.

Nazar Dalecki, veteran antiterorističke operacije (ATO) iz sela Veliki Dorošiv, bez oklijevanja se ponovno pridružio vojsci odmah nakon početka ruske invazije punog razmjera 2022. godine. Služio je u 24. zasebnoj mehaniziranoj brigadi "Kralj Danilo", no u svibnju te godine kontakt s njim je prekinut. Mjesecima je njegova obitelj živjela u neizvjesnosti, nadajući se bilo kakvoj informaciji. Prvo je bio na popisu nestalih, da bi zatim stigla najgora moguća vijest.

Obitelj je službeno obaviještena da je Nazar poginuo u Kupjanskom okrugu u Harkivskoj oblasti 25. rujna 2022. godine – na svoj rođendan. Tragedija je postala još teža kada je, nakon provedene DNK analize na tijelima dopremljenim s bojišta, obitelj u svibnju 2023. godine organizirala sprovod. Zajednica ga je ispratila kao heroja, nesvjesna da se stotinama kilometara dalje, u ruskom zarobljeništvu, Nazar bori za život. Takve tragične pogreške, kako objašnjava Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima, događaju se jer ruska strana često zamjenjuje posmrtne ostatke tijekom repatrijacije, što drastično otežava identifikaciju.

Šapat nade iz Sibira: 'Nazar je živ'

Gotovo dvije godine nakon sprovoda, u srpnju 2025., dogodio se nevjerojatan preokret. Jedan od oslobođenih branitelja iz zarobljeništva donio je vijest koja je zvučala nemoguće: Nazar Dalecki je živ. U kolovozu je istu informaciju potvrdio i drugi oslobođeni vojnik, a u listopadu i treći. Svjedočanstva su se poklapala – Nazar je bio viđen u jednom od logora duboko u Rusiji. Za obitelj koja je prošla kroz proces žalovanja i sprovoda, ova je vijest bila istovremeno šokantna i ispunjena nevjerojatnom nadom. Maksimalno Kozickij, načelnik Lavovske regionalne vojne uprave, podijelio je emotivnu snimku prvog poziva obitelji.

​- Dijelim ovaj video najveće radosti uz dopuštenje rodbine našeg Branitelja. Naš sunarodnjak, koji se dugo smatrao mrtvim, vraća se iz zarobljeništva. Rodbina se molila i vjerovala. Danas se dogodilo pravo čudo - napisao je Kozickij.

Prva velika razmjena nakon višemjesečne stanke

Nazarov povratak bio je dio prve velike razmjene zarobljenika u 2026. godini, koja je uslijedila nakon višemjesečne stanke uzrokovane ruskim blokiranjem procesa. Ukupno 157 Ukrajinaca, od čega 150 vojnika i sedam civila, vraćeno je kući. Razmjena je dogovorena tijekom pregovora u Abu Dhabiju, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što se smatra značajnim diplomatskim uspjehom administracije Donalda Trumpa.

Među oslobođenima su bili branitelji Mariupolja, vojnici zarobljeni tijekom zauzimanja nuklearne elektrane Čornobil te mnogi koji su u zarobljeništvu proveli gotovo četiri godine. Najmlađi oslobođeni borac ima 23 godine, a najstariji 63. Svi se suočavaju s teškim fizičkim i psihičkim posljedicama zatočeništva.