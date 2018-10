Obitelj odselila u Černobil: Za stotinjak dolara kupili su kuću

Marina Kovalenko se sa svoje dvije kćeri Irinom i Olenom te obiteljskom psom odlučila odseliti u Černobil.

Iako je nuklearna katastrofa 1986. godine iza sebe ostavila pustoš zbog straha od zračenja, sve češće se ljudi ponovno uključuju u život na marginama i u ruševinama.

"Radiation may kill us slowly, but it doesn't shoot or bomb us." A beautiful piece about families fleeing the war in eastern Ukraine to Chernobyl, where the land is cheap. Via @sarahrainsford https://t.co/tmYErcxAiw — Alec Luhn (@ASLuhn) October 14, 2018

Marina i njezina djeca imaju nekoliko susjeda, no to su sve stariji ljudi. Njihovo selo Steščina udaljeno je 30 kilometara od Černobila.

Kuća im je u lošem stanju, podovi su truli, metalni radijatori popucali zbog temperature koja zimi doseže i do minus 20 stupnjeva. Iako imaju osnovne stvari poput plina, struje i mobilnog signala, imaju samo poljski zahod, a voda je zagađena zbog čega ju moraju stalno prokuhavati.

Ukraine War refugees: The people who moved to the edge of #Chernobyl exclusion zone https://t.co/3HZWciALeC pic.twitter.com/CwEj1VMOmu — Reinhard Uhrig (@reinharduhrig) October 13, 2018

Dobrih kuća u selu je malo i one se prodaju za 3500 dolara, no većina praznih domova napravljeno je od drveta i prodaju se za par stotinjak dolara.

Marina je po dolasku u selu bila siromašna i nije si mogla ni tu kuću priuštiti. Umjesto toga su joj vlasti ponudile smještaj u jednoj kući uz uvjet da se brine o jednom dementnom gospodinu. Kada je umro, Marina i njezine kćeri naslijedile su kuću.

"Radiation may kill us slowly, but it doesn't shoot or bomb us," says Maryna. "It's better to live with radiation than with war". pic.twitter.com/7qI3Ejpg4p — Reinhard Uhrig (@reinharduhrig) October 13, 2018

Sestre poslije škole uglavnom pomažu majci u vrtu i brinu za životinje. Od države mjesečno dobiju 183 dolara i to im je jedini izvor prihoda, zbog čega moraju uzgajati vlastitu hranu i od životinja dobivati mlijeko i meso, piše BBC.