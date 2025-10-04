Obitelj poginule studentice tuži Teslu: Bila je živa. Izgorjela je jer ste tako dizajnirali kvake!

Roditelji studentice koja je tragično preminula u Teslinom vozilu podigli su tužbu protiv tvrtke, navodeći da je do smrti došlo zbog, kako kažu, već poznate greške u dizajnu Cybertrucka. Tvrde da njihova kći nije mogla izaći iz vozila koje se zapalilo nakon sudara.

Dvije nove tužbe podnesene protiv Tesle Elona Muska optužuju proizvođača električnih vozila da dizajnira Cybertruckove koji se nakon sudara pretvaraju u vatrene smrtonosne zamke te da tvrtka nije uspjela riješiti tehničke probleme s elektroničkim vratima unatoč rastućem broju smrtnih slučajeva. Tužbe za protupravnu smrt podnijeli su roditelji 19-godišnje Kryste Michelle Tsukahare i 20-godišnjeg Jacka Nelsona, dvoje od troje studenata koji su izgubili život u stravičnoj nesreći.

Kobna noć uoči Dana zahvalnosti

Tragedija se dogodila 27. studenog 2024. godine u Piedmontu u Kaliforniji, kada su se studenti vraćali kući za praznik Dana zahvalnosti. Cybertruck, u kojem su se nalazili, pri velikoj je brzini udario u drvo i zid, nakon čega se zapalio. U vozilu su poginuli Krysta Tsukahara, Jack Nelson i 19-godišnji vozač Soren Dixon. Četvrti putnik je preživio zahvaljujući prisebnosti prijatelja koji ga je uspio izvući iz gorućeg vozila. Istraga je kasnije utvrdila da je vozač Dixon u organizmu imao alkohol, kokain i metamfetamin. Međutim, odvjetnici obitelji žrtava ističu da, iako postoje osobe odgovorne za izazivanje sudara, postoji i tvrtka odgovorna za činjenicu da putnici nisu mogli izaći iz vozila. "U ovom slučaju dvije stvari mogu biti istinite istovremeno", poručuju.

"Preživjela je sudar, ali ne i Teslin dizajn"

U središtu tužbi je zastrašujuća tvrdnja: žrtve nisu preminule od posljedica sudara, već od udisanja dima i opeklina jer su ostale zarobljene u vozilu koje je brzo zahvatio plamen.

"Ovaj slučaj proizlazi iz katastrofalnih nedostataka u dizajnu Teslinog Cybertrucka koji su sudar koji se mogao preživjeti pretvorili u smrtonosni požar. Jack je preživio sile sudara, a ozljede od udarca bile su mu lakše", navodi se u tužbi obitelji Nelson.

Odvjetnici obitelji Tsukahara tvrde da je Krysta bila pri svijesti nakon sudara i svjesna situacije opasne po život. Prijatelj koji je pratio Cybertruck u drugom vozilu i pritekao u pomoć uspio je granom drveta razbiti jedno od "pancirnih" stakala. Ispričao je policiji kako je vidio Krystu da pokušava puzati sa stražnjeg sjedala prema razbijenom prozoru.

"Zgrabio sam je za ruku da je pokušam povući prema sebi, ali povukla se zbog vatre", rekao je.

"Njezina smrt se mogla spriječiti", poručili su Krystini roditelji, Carl i Noelle Tsukahara. "Bila je živa nakon sudara. Zvala je u pomoć. I nije mogla izaći."

Vrata bez kvaka

Problem leži u Teslinom minimalističkom dizajnu. Vrata Cybertrucka otvaraju se elektroničkim gumbima koji ovise o 12-voltnoj bateriji. U slučaju sudara i gubitka napajanja, ti gumbi prestaju raditi. Zbog toga što Cybertruck nema vanjske mehaničke kvake, spasioci nisu mogli otvoriti vrata izvana. Iako postoji rezervni mehanički mehanizam za otvaranje iznutra, tužba navodi da je on praktički neupotrebljiv u hitnim situacijama. Na stražnjim vratima, mehanizam je skriven ispod gumene podloge u džepu za pohranu na dnu vrata. U panici, dimu i vrućini, putnicima je gotovo nemoguće pronaći i aktivirati skrivenu sajlu.

Dodatni problem predstavljaju materijali od kojih je Cybertruck izrađen. "Egzoskelet" od nehrđajućeg čelika i "oklopno staklo", dizajnirani da budu otporni na metke, u ovoj su situaciji postali smrtonosna prepreka koja je onemogućila bijeg i otežala spašavanje.

Odvjetnici tvrde da je Tesla godinama bio "obaviješen" o opasnostima svog dizajna vrata. Tužba navodi desetke incidenata u kojima su vozači i putnici bili zarobljeni. Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se na Floridi 2018. godine, kada su dva 18-godišnjaka izgorjela u Tesli Model S jer nisu mogli otvoriti vrata nakon sudara. Problem je toliko ozbiljan da je američka Nacionalna agencija za sigurnost u prometu pokrenula istragu o Teslinim elektroničkim kvakama. Čak je i Teslin glavni dizajner, Franz von Holzhausen, priznao da tvrtka radi na kombiniranju elektroničkog i mehaničkog otpuštanja u jedan, intuitivniji mehanizam. Obitelji Tsukahara i Nelson svojim tužbama traže suđenje pred porotom, nadajući se da će prisiliti Teslu na promjene i spriječiti da se ovakve tragedije ponove.

Kako su odvjetnici zaključili u tužbi: "Jack Nelson nije umro od sudara; umro je jer mu Teslin dizajn nije pružio praktičan način za bijeg."

