Obitelj žene koju su ubili agenti ICE-a tuži Trumpove dužnosnike

Obitelj Renee Good, majke troje djece koju je u siječnju u Minneapolisu ubio agent američke Imigracijske i carinske službe, podnijela je dvije federalne tužbe protiv američke vlade i nekoliko dužnosnika Trumpove administracije. Tužbe, koje su u četvrtak podnijeli partnerica Renee Good, Becca Good, i njezin brat Brent Ganger, terete vladu i pojedince za protupravnu smrt te urotu radi kršenja građanskih prava. Prva tužba, podnesena protiv SAD-a, traži odštetu zbog nezakonitog oduzimanja života, napada i nemara. Druga tužba usmjerena je izravno protiv pojedinaca. Na popisu optuženih nalaze se agent koji je pucao Jonathan Ross, bivši viši savjetnik Bijele kuće Stephen Miller, bivša ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem te drugi visoki dužnosnici uključeni u provođenje imigracijske politike.

​- Bila je čista ljubav, bila je duhovita, pametna i predivna - rekla je Becca Good na konferenciji za novinare, dodajući kako svako jutro pomisli na to da će njihova djeca odrastati bez majke.

Tragični događaji u siječnju

Foto: Seth Herald

Renee Good ubijena je 7. siječnja tijekom operacije Operation Metro Surge, masovne akcije u kojoj je raspoređeno više tisuća agenata u Minneapolisu. Kobnog dana Renee i njezina partnerica sudjelovale su u prosvjedima. Prema tužbi, agent Ross je zapucao u automobil iako snimke s mobitela pokazuju da je Good okretala upravljač svog vozila u suprotnom smjeru od njega pokušavajući se odvesti. Savezni dužnosnici su tada tvrdili da je agent djelovao u samoobrani te su smrt nesretne žene okarakterizirali kao navodni čin domaćeg terorizma, s čim se obitelj duboko ne slaže.

​- Podnosimo ove dvije tužbe danas kako bismo upozorili dužnosnike da nismo zaboravili. Ono što joj se dogodilo potpuno je besmisleno - istaknuo je njezin brat Brent Ganger.

Pravna bitka i potraga za istinom

Foto: Tim Evans

Odvjetnici obitelji naglašavaju da smrt Renee Good nije bila nesretan slučaj, već predvidljiv rezultat koordinirane kampanje visokih dužnosnika administracije da ciljaju stanovnike Minnesote somalskog i hispanskog podrijetla. Tužbe ističu kako su agenti prekršili politiku Ministarstva domovinske sigurnosti o uporabi sile, koja strogo zabranjuje pucanje na vozila u pokretu. Njezina smrt, kao i ubojstvo medicinskog radnika Alexa Prettija koje se dogodilo dva tjedna kasnije u istom gradu, izazvali su val prosvjeda širom zemlje zbog militarizacije imigracijskih snaga. Obitelj se duboko nada potpunoj i brzoj pobjedi pravde pred sudom.

​- Došao je dan odgovornosti za naše vlastite vladine agencije. Kada državna moć prijeđe granicu, mora postojati jasna odgovornost. Postoji samo jedna osoba koja je povukla okidač tog sedmog siječnja, i to je isključivo osoba koja zaslužuje brzu istragu - naglasio je odvjetnik obitelji Antonio Romanucci pred okupljenima u dvorani nakon što su papiri konačno službeno uručeni.

*uz korištenje AI-ja