Obitelji: 'Hvala što ste uz nas. Samo pišite, neka se pamte...'

Ja već 28 godina tražim sina koji je 1991. godine nestao u Borovo commerceu. Ranjenog su ga od tamo odvezli i od tog dana više ništa ne znam.

Puno mi znači o što 24sata o nestalima u Domovinskom ratu koje tražimo sustavno piše. Sve što je rečeno i objavljeno ostaje za povijest. Hvala vam što ste obilazili obitelji, saslušali našu bol i tugu, s nama plakali. To je jedno veliko djelo i hvala vam puno, 24sata, govorila je to u četvrtak, usred Vinkovaca, predsjednica Udruge Hrvatska majka Vinkovci Spomenka Kušić.

Boli je što se puno priča o svemu drugom, a o najmilijima najmanje. S drugim obiteljima nestalih, bol i tugu sa sobom nosi već 28 godina.

- Bol i tuga ostaje samo roditeljima. Još tražimo, još ih nismo našli - rekla je Spomenka.

I ona, kao i ostali članovi obitelji duboko je dirnuo poseban broj novina koji je dnevni list 24sata objavio u petak, na Međunarodni dan nestalih. Na crno-bijelim stranicama u suzama su gledale toliko draga lica s fotografijama iznad kojih je bilo samo jedno pitanje na koje već više od četvrt stoljeća pokušavaju dobiti odgovor: Znate li gdje je?

- Ja tragam za ocem Bohumilom Dostalom kojem se svaki trag gubi u zloglasnom logoru Bučje, u kojem je zatočen sa šestoricom kolega policajaca. Molim svakoga tko zna nešto o mom ocu i njegovim kolegama koji se još vode kao nestali, da nam daju neki znak, informaciju koja bi nam pomogla da nađemo naše najmilije. Predugo je 28 godina, prebolno je buditi se i lijegati sa samo jednim pitanjem: Hoću li ga naći? Ja tragam za ocem, ali to nije samo moj otac, to su svi. Svi su oni moji i ja sam njihova - u dahu nam kaže Ivana. Serijal Nestali sustavno prati, a nedjeljom se posveti svakoj priči koju objavimo. To joj daje snagu da ni obitelji nestalih, a ni nestali, nisu zaboravljeni.

- Uvjerena sam da vi kao medij nećete stati sa svojim serijalom dok se i zadnja košćica ne pronađe. Evo javno molim sve ljude koje još tragaju za svojim članom, neka ispričaju svoju priču u serijalu Nestali. Znam da je teško. I meni je bilo teško kao ženi stati pred kamere i svoju životnu priču podastrti javnosti. Ali, skupite hrabrosti i snage zbog vaših supružnika, roditelja, sinova, kćeri, braće... Da ih pronađemo, da se bar čuje - poručila je Ivana. I predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir i osobno traga za bratom Robertom i bratićem Ivanom. I kampanje 24sata o nestalima puno joj znače.

- Sve kampanje 24sata i priče koje se objavljuju kao i knjige o nestalima hvalevrijedne su i za obitelji koje osjećaju da su životi njihovih nestalih trajno zabilježeni. Vjerujem da to čitaju i gledaju i oni koji znaju istinu. Duboko se nadam da će jednog dana skinuti teret i sa svojih i s naših leđa - rekla je Alvir.

