'Obitelji su se hvalile da imaju kuharicu, ona im je bila robinja'

U naselju u okolici Zaprešića u kojem sestre Ljiljana Z. (57) i Jasenka Z. (54) imaju tvrtku za proizvodnju betonske galanterije, vijest da su bile uhićene, jer su navodno, ženu (45) držale kao roba glavna je tema.

O sestrama mještani ne znaju mnogo. Kažu nam da su preuzele tvrtku od oca te da u blizini ima još jedna tvrtka, koja se bavi proizvodnjom betonske galanterije, a koja je u vlasništvu njihovih rođaka.

- Znale su se hvaliti rodbini da im posao dobro ide, da dobro zarađuju, da imaju kuharicu, koja im kuha doma u Zagrebu i u firmi. Čak su pričale da kuharica za njihova oca posebno priprema hranu. Tvrdile su da je za njega morala kuhati sve lešo i lagano jer je bolestan i mora paziti na prehranu. Svi smo se čudili kako imaju za sve to, no sad je jasno kako - kažu naši sugovornici, od kojih nitko ne poznaje nesretnicu koja je za sestre radila non stop praktički bez plaće.

Pričaju nam i da Ljiljana Z. ne vozi sama nego ima “vozača”, odnosno, kažu, uvijek je neki muškarac vozi okolo. Čuli su i za priče da je na sinu radnika s kojim je bila u vezi navodno gasila opuške.

- Sjećam se da je prije 15-ak godina bila velika afera jer je na dječaku jednog svog radnika s kojim je bila u vezi gasila čikove. Zlostavljala je to dijete, ali izvukla se na psihu - rekao je jedan mještanin za Jutarnji.

Kako doznajemo od mještana, navodno su ozljede na dječaku primijetili u školi koju je pohađao. Potom su to i prijavili nadležnim službama.

- Ne znamo što je dalje bilo - pričaju mještani. Pitanje je da li je prijave bilo i što se s njom dogodilo jer, neslužbeno doznajemo, nijedna sestra nema ništa u kaznenoj evidenciji, odnosno dosad nisu osuđivane. Sestre, kažu nam, ne žive u mjestu u kojem imaju prijavljenu tvrtku nego u Zagrebu.

Predavala im plaću

Podsjetimo, osumnjičene sestre su ženu zaposlile u svom trgovačkom društvu, koje se bavi proizvodnjom betonske galanterije. Kad bi dobila plaću, morala je odlaziti s njima u banke na području Zagreba i Zaprešića i predati im veći dio. Jasenka Z. ostavljala joj je tek minimalan iznos, koji nije bio dostatan za osnovne životne potrebe.

Morala je i u njihovoj kući obavljati kućanske poslove, u radne dane, vikendima i blagdanima od jutra do kasno navečer, bez godišnjih odmora i slobodnih dana.

Ljiljana Z. prisiljavala ju je, sumnja se, da na poslu ostaje i do 23 sata, a nekad i dulje, uz minimalne količine hrane. Oduzele su joj mobitel i zabranili kontakte s obitelji.

Uza sve to blokirale su, a da žrtva to nije znala, mogućnost uspostave poziva s članovima obitelji, neslužbeno doznajemo kako žrtva ima dvije kćeri.

I ozlijeđena je morala raditi

Tijekom adaptacije žrtvine obiteljske kuće, koja je počela bez njezine suglasnosti, Ljiljana Z. iznijela je žrtvinu liječničku dokumentaciju. Tijekom srpnja 2019., navela je zagrebačka policija, 45-godišnjakinja se na poslu ozlijedila te joj je Ljiljana Z. zabranila da u bolnici kaže da se nesreća dogodila na njezinu radnome mjestu. Nakon izlaska iz bolnice, unatoč preporuci liječnika da strogo miruje, već nakon tri dana radila je te obavljala sve potrebne poslove.

Četverogodišnji pakao završio je u četvrtak. Nakon što ju je Ljiljana Z. izvrijeđala i fizički napala, oštećena je odlučila zatražiti pomoć policije.

Ona je provela krim istraživanje i zaustavila višegodišnje iskorištavanje žrtve. Sestre osumnjičene da su od kolovoza 2015. pa do prosinca 2019. obmanom i zlouporabom položaja ženu zaposlile s ciljem njezina financijskog iskorištavanja i izrabljivanja kao radne snage - na slobodi su. Ne smiju se približavati oštećenoj i kontaktirati s njom niti odlaziti u mjesto u kojem se nalazi nekretnina oštećene. Osim toga moraju se javljati policiji.