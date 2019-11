Obiteljska tvrtka već 25 godina prva stanica svačijeg doma

Vlasnici su brojnih nagrada i priznanja koji potvrđuju kvalitetu njihovih proizvoda

Tepih centar obiteljska je tvrtka koja se može pohvaliti upornošću, kvalitetom poslovanja i zadovoljnim kupcima. Ovih dana slavi 25 godina uspješnog poslovanja, a njihova priča započela je krajem 60-ih godina u Njemačkoj. Vlasnik Tepih centar gosp. Ivo Grgić tvrtku je ubrzo preselio u Hrvatsku procijenivši da se i kod kuće može uspjeti ako ste dovoljno uporni i hrabri.

OTPORNI NA KRIZU

Iako je na putu koji traje desetljećima bilo i teških razdoblja, niti u jednom trenutku poslovanja nisu pomislili odustati, kaže direktor Tepih centra Goran Fric. - Na turbulentnom tržištu maloprodaje u Hrvatskoj četvrt stoljeća uistinu nije malo. Od samih početaka Tepih centra koji sežu još u ratne dane, razvitka maloprodajne mreže uslijed razvoja tržište ekonomije u Hrvatskoj, pa sve do zadnje velike ekonomske krize, naša mala obiteljska tvrtka postala je daleko najveći igrač u segmentu svih vrsta podnih obloga - .

Prva poslovnica Tepih centra otvorena je 1994. godine u zagrebačkom naselju Siget u robnoj kući Ambienta, a danas broje 9 poslovnica u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Puli. Osim maloprodajnih mjesta, svoje proizvode od 2014. nude i putem prvog web shopa podnih obloga u Hrvatskoj. Od početnih, isključivo ekskluzivno rađenih tepiha, danas imaju sve vrste toplih podnih obloga; od strojno rađenih tepiha, tapisona, parketa, laminata, PVC obloga, otirača, do raznih dodataka.

VJERNI DJELATNICI

Osim što nude najširi i najkvalitetniji izbor tepiha, zavjesa, tepisona i ostalih podnih obloga, ova tvrtka uspješno kontrolira sve faze poslovanja. - Odlazimo na razne sajmove te direktno obavljamo kupnju, imamo vlastitu špediciju, skladiša, dostavu, ugradnju i održavanje te to nitko drugi nema na tržištu. Također, moram naglasiti kako sav posao obavljaju školovani i stručni zaposlenici koje se dodatno obučavaju kad počnu raditi. Isto tako, ponosni smo na to što su pojedini zaposlenici s nama od samog početka te su već 25 godina vjerni firmi. Mislim da to sve govori o našem odnosu prema zaposlenicima - govori Fric i nadodaje kako kada je riječ o inovacijama, oni su ti koji nameću nove trendove na hrvatskom tržištu.

JUČER, DANAS, SUTRA

Tepih centar jedan je od prvih koji je tržištu ponudio LVT podove te ReCover podove od ricinusa koji se mogu koristiti u vrtićima, školama, ali i u našim domovima. Isto tako, njihov novi brand nudit će cjelokupni koncept uređenja doma; od namještaja, kućanskih aparata, tekstila, pa sve do ostalog popratnog materijala koji je potreban za uređenje doma.

Međutim, nije samo usluga ono što je Tepih centar dovelo u konkurentsku poziciju. Od početka rada, centar je svoje poslovanje usmjerio ka maksimalnom zadovoljstvu kupca te im pružaju uslugu koju zaslužuju. - Od prvog dana nastojima kupcima ponuditi neusporedivi sveobuhvatni doživljaj kupnje uvažavajući njihove potrebe i želje. Od samog izgleda i profesionalnosti djelatnika, do ponude asortimana i njegove beskompromisne kvalitete, usluge savjetovanje, dostave i ugradnje. Možemo sa sigurnošću reći da smo bili i ostali nezaobilazni dio svakog doma proteklih 25 godina – kaže Fric.

BRIGA O ZAJEDNICI

Svemu ovome svjedoče brojne nagrade i priznanja koje je Tepih centar u gotovo tri desetljeća prikupio, poput BestBuy-a i Quadala, ali i raznih certifikata koji potvrđuju kako materijali njihovih proizvoda ne sadrže spojeve koji su štetni za zdravlje (BREEAM) te da za ručno rađene proizvode nije korišten dječji rad. Isto tako, sva ljepila koja koriste na vodenoj su bazi. - Koncept održivog poslovanja nešto je što će sve firme u budućnosti morati primijenjivati. Ono čime se Tepih centar može pohvaliti jest da na poslovnici na Žitnjaku imamo instaliranu solarnu elektranu te da u svim našim poslovnicama prelazimo na LED rasvjetu radi manje potrošnje i onečišćenja - navodi Fric.

Prvih 25 godina Tepih centra vidi kao vrlo dobar početak za maksimalno zadovoljstvo njihovih kupaca koje će nastojiti ostvariti putem inovativnih sustava i tehnologijama za koje garantiraju da će kupcu pružiti cijeli doživljaj onog što im treba.

Povodom rođendana Tepih centar za sve kupce pripremljeno je i slavlje u poslovnicama: bez obzira na način plaćanja tijekom studenog na cjelokupan asortiman obračunava se čak 25% popusta, no tu su i Black Friday popusti do 77%. Stoga, iskoristite Black Friday popuste i veliku rođendansku akciju 'Tepih centra' na lokacijama Zagreb, Split, Varaždin, Rijeka, Osijek, Zadar i Pula ili za više informacija posjetite web trgovinu na internetskoj stranici: shop.tepih-centar.hr

Tema: Promo sadržaj