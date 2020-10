Obiteljski liječnici: Beroš traži žrtveno janje za sve probleme

<p> Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) poručila je da je izjava ministra zdravstva Beroša, kojom je prozvao obiteljske liječnike da ne rade dovoljno, apsolutno neprihvatljiva te ocijenila da ministar takvom izjavom traži žrtveno janje za nagomilane probleme.</p><p>- Obiteljski liječnici savjesno i bez prekida u svojim ordinacijama rade od početka epidemije Covida-19 i ne pristaju biti alibi za nerad i nesposobnost zdravstvene administracije - stoji u priopćenju.</p><p>Ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> rekao je kako prima mnoge dojave o tome da liječnici obiteljske medicine ne kontaktiraju svoje pozitivne pacijente ni njihove kontakte te ponovio da se svi u zdravstvenom sustavu moraju više angažirati po tom pitanju, budući da 160 epidemiologa to više ne mogu raditi bez pomoći drugih. Također, apelirao je na obiteljske liječnike da "ostanu pola sata, sat vremena duže na poslu" i zovu kontakte zaraženih, istaknuvši da je praćenje kontakata jedna od najučinkovitijih mjera u sprječavanju infekcije.</p><p>- Obiteljski liječnici nikad nisu odbili pomoći kolegama epidemiolozima. Itekako smo svjesni teške situacije u kojoj se nalazi hrvatski zdravstveni sustav. Zato smo, unatoč pojačanom vlastitom poslu, od prvog dana dežurali u tzv. Covid ambulantama - ustvrdili su iz KoHOM-a, odgovarajući ministru Berošu.</p><p>Podsjetili su da svim svojim pacijentima sa sumnjom na Covid-19 dogovaraju testiranja, javljaju im rezultate, ako ih dobiju, savjetuju ih, a one oboljele liječe, a uz to su preuzeli i ukupno cijepljenje protiv gripe.</p><p>Također, ponovili su da dolaskom Covida-19 nisu prestale i sve ostale bolesti te da njihovi pacijenti i dalje imaju kronične i teške bolesti koje treba pratiti i liječiti, a nepokretni, stariji ili teško bolesni pacijenti i dalje trebaju imati mogućnost da im obiteljski liječnik dođe u kućnu posjetu.</p><p>Problemi obiteljske medicine nisu nastali zbog epidemije</p><p>- Problemi obiteljske medicine, a to je prvenstveno manjak liječnika i preopterećenost nepotrebnom administracijom, nisu nastali zbog epidemije. Oni postoje godinama, na što KoHOM sustavno i redovito upozorava i javnost i zdravstvenu administraciju - istaknuli su</p><p>Dodali su da se dolaskom virusa loša situacija samo dodatno zakomplicirala što, smatraju, ministar i zdravstvena administracija ne žele vidjeti, preuzeti odgovornost i pokušati riješiti.</p><p>Ustvrdili su da nikad nisu odbili posao ili rekli da nešto neće raditi, ali da obiteljski liječnici nemaju vremena "loviti" kontakte oboljelih od covida-19 i onda ih upisivati repozitorij, zato što bi tada izgubili najmanje sat vremena za samo jednog covid pozitivnog pacijenta i tako oduzeli vrijeme ostalim pacijentima. </p><p>Također, KoHOM je pozvao HZZO da objavi točne podatke o dnevnom broju pacijenata obiteljskih liječnika, ne samo od početka pandemije nego unatrag nekoliko godina, kao i podatke o liječnicima koji navodno nisu u svojim ordinacijama za vrijeme radnog vremena. Ministra Beroša pozvao je da objavi sve pritužbe koje dobiva od pacijenata, ne samo na račun obiteljskih liječnika, nego svih liječnika, ali i zdravstvene administracije.</p><p>KoHOM je istaknuo da je bilo dovoljno vremena da se sustav pripremi za očekivani drugi val, što nije učinjeno, te naglasio da obiteljski liječnici ne žele preuzeti odgovornost za to.</p><p>Pacijentima je poručio da će obiteljski liječnici i dalje biti maksimalno dostupni u svojim ordinacijama i preko raznih online i mobilnih platformi te ih zamolio za strpljenje i razumijevanje jer se, zbog pregleda pacijenata, vrlo često ne mogu javiti na telefon isti trenutak kada ih se nazove.</p>